Бадаев: «Гончаров победит Харди нокаутом. Соперник грамотно подобран — известный, но уже всем проигрывает»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прогнозирует победу Евгения Гончарова в боксерском бою с Грегом Харди.

Поединок между экс-чемпионом ACA в полутяжелом весе Гончаровым и экс-бойцом UFC Харди состоится 28 ноября в Вологде на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Харди в последнее время проигрывает кому попало, — отметил Бадаев в беседе с «СЭ». — И не то что кому попало — всем, с кем боксирует, тем и проигрывает, насколько помню. Хотя вот Рапину он нокдаун оформил. Как бы это грубо ни звучало, Харди уже по рукам пошел. Его бьют все, поэтому, думаю, и Гончаров его побьет. Харди соперник в принципе хороший [в плане узнаваемости и карьеры в целом] - известный в медиа, раскрученный атлет, экс-боец UFC, выступал в американском футболе. Но это легкая добыча для Гончарова. Думаю, Евгений победит нокаутом. Однако эта победа не будет показательной, потому что Харди бьют все. Но начать можно с такого соперника — в принципе он грамотно подобран».