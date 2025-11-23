Кокляев считает Гончарова темной лошадкой перед поединком с Харди

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев рассказал об ожиданиях от поединка между россиянином Евгением Гончаровым и американцем Грегом Харди.

«Я с удовольствием посмотрю только с той точки зрения, что действительно я впервые увижу Гончарова в ринге по боксу в выступлении. Поэтому для меня это, как сказать, темная лошадка», — цитирует Кокляева РЕН ТВ.

Бой между Гончаровым и Харди пройдет по правилам бокса в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Вологде. Мероприятие состоится 28 ноября.