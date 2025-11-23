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23 ноября 2025, 22:02

Кокляев назвал Папина одним из самых перспективных боксеров России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев рассказал о своем отношении к боксеру Алексею Папину.

«С Алексеем очень давно знаком, наблюдаю за его выступлениями и скажу, что это один из самых перспективных наших боксеров. И я уверен, что его ждет «Мэдисон-сквер-гарден», — цитирует Кокляева РЕН ТВ.

28 ноября Папин проведет поединок с камерунцем Ролли Ламбертом Фогумом в рамках турнира «Боксерского клуба РЕН ТВ» в Вологде.

Источник: РЕН ТВ
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Алексей Папин
Бокс
Михаил Кокляев
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