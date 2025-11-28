Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Новости
Статьи Фото Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

28 ноября 2025, 13:00

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в Вологде 28 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алексей Папин.
Фото Эдуард Корниенко, Известия

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет во Дворце спорта «Вологда» в Вологде в пятницу, 28 ноября. Начало — в 23.00 по московскому времени. «СЭ» публикует кард боксерского вечера.

Кард «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Алексей Папин (19-1) — Ролли Ламберт Фогум (18-3-1)

Евгений Гончаров (0-0) — Грег Харди (3-1)

Евгений Шмидт (21-18) — Виктор Мануэль Перес Ариас (0-1).

Почетными гостями турнира станут легендарные боксеры Рой Джонс и Костя Цзю.

Где смотреть «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

«СЭ» проведет текстовую трансляцию вечера бокса. В прямом эфире бои можно смотреть на телеканала «РЕН ТВ» (на ТВ и сайте). Также следить за ходом поединков можно в нашем проекте «Ушатайка» (YouTube и «ВКонтакте»).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Бокс
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Высоту орбиты МКС скорректировали на 1,6 км перед заменой экипажа
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Утренний сбой на станции Кряж нарушил движение поездов в Самарской области
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
Два сотрудника МЧС погибли и еще четверо пострадали в ДТП в Грозном
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Папин считает Фогума нестандартным соперником

Гончаров победил Харди на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Новости
RSS RSS
Все новости