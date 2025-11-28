«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет во Дворце спорта «Вологда» в Вологде в пятницу, 28 ноября. Начало — в 23.00 по московскому времени. «СЭ» публикует кард боксерского вечера.

Кард «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Алексей Папин (19-1) — Ролли Ламберт Фогум (18-3-1)

Евгений Гончаров (0-0) — Грег Харди (3-1)

Евгений Шмидт (21-18) — Виктор Мануэль Перес Ариас (0-1).

Почетными гостями турнира станут легендарные боксеры Рой Джонс и Костя Цзю.

Где смотреть «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

«СЭ» проведет текстовую трансляцию вечера бокса. В прямом эфире бои можно смотреть на телеканала «РЕН ТВ» (на ТВ и сайте). Также следить за ходом поединков можно в нашем проекте «Ушатайка» (YouTube и «ВКонтакте»).