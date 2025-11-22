Бокс/ММА
Кудряшов уверен, что заготовки Гончарова сработают в бою против Харди

Алина Савинова

Российский боксер Дмитрий Кудряшов отметил, что американский боец ММА Грег Харди вряд ли сможет удивить россиянина Евгения Гончарова в поединке на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Ранее Харди обратился к своему оппоненту, заявив, что «идет за ним» и россиянину не удастся его одолеть.

«Харди — большой парень, а большие парни всегда могут ударить. Поэтому здесь нужно быть начеку. Но чтобы Харди мог чем-то удивить Гончарова... Я, честно, не вижу в нем чего-то такого, что может стать для Евгения проблемой», — приводит «РЕН ТВ» слова Кудряшова.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в Вологде 28 ноября.

Источник: РЕН ТВ
Евгений Гончаров
Грег Харди
Дмитрий Кудряшов (бокс)
