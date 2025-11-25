Фогум назвал российскую и советскую школы бокса самыми лучшими

Камерунский боксер Ролли Ламберт Фогум заявил, что российская и советская школы бокса остаются одними из сильнейших в мире.

28 ноября камерунец проведет бой против россиянина Алексея Папина на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Советский или российский бокс — один из лучших в мире, возможно, лучший. Эти ребята тяжело тренируются, и, выходя против них, ты должен понимать, где находишься», — приводит «РЕН ТВ» слова Фогума.

Он также отметил, что очень уважает Папина и надеется получить удовольствие от поединка.

На счету 38-летнего Папина 17 побед, одно поражение, еще один бой с его участием признан несостоявшимся. В активе 36-летнего Фогума 15 побед, одно поражение и одна ничья.