Шмидт выиграл бой у Ариаса на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боксер Евгений Шмидт победил кубинца Виктора Мануэля Переса Ариаса на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

24-летний россиянин за карьеру одержал 22 победы и потерпел 18 поражений. На счету 23-летнего кубинца теперь 2 поражения в 2 поединках.

Вечер бокса проходит во Дворце спорта «Вологда» в Вологде в пятницу, 28 ноября. В главном бою вечера сойдутся Алексей Папин и Ролли Ламберт Фогум.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию вечера бокса. В прямом эфире бои можно смотреть на телеканале «РЕН ТВ» (на ТВ и сайте). Также следить за ходом поединков можно в нашем проекте «Ушатайка» (YouTube и «ВКонтакте»).