Рыжий Тарзан Дацик и его воспитатель Джейсон Гаверн

15 ноября состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», главным событием которого станет поединок по правилам бокса между Вячеславом Дациком и американцем Джейсоном Гаверном.

Что общего между неистовым боксером Рыжим Тарзаном Дациком и не менее неистовым вновь избранным бывшим президентом Дональдом Трампом? Что-то есть, но самое главное сходство, которое, конечно, не во внешности, все-таки скрыто. Когда-то я сказал (и, может быть, даже не был первым, кто сделал подобное умозаключение), что у нас все боксерские турниры делятся на две категории. Первая — это те, в которых Дацик со своей фирменной рыжей бородой, которую драли, драли разные участники, да никак не выдрали, принимает участие. А вторая — это те, в которых он НЕ принимает участия.

Первые обычно ругают. Очень ругают. Но телевизор обязательно включат. И вокруг ринга найдется кому поорать и даже сознание потерять (случай, о котором я говорю, документальный). А вторые — ну, это вторые... Их иногда даже хвалят, но юная дева не потеряет одежды, забыв себя, стремясь к своему кумиру. И не возопит зал от своего участия в этом действе. И хрупкий юноша с просветленным взглядом не исполнится отвагой и не шагнет прямо в штанах, полных отборного мужества, на ринг.

А при чем тут Дональд Трамп, спросите вы? Очень даже при чем. Допустим, вы, прости господи, средний американец. Скажем, дальнобойщик. Вполне рабочая профессия. Денег у вас больше, чем вы можете потратить. Через неделю выборы президента, и вы на улице встречаете какого-то человека, паразитирующего на этих самых выборах. Он вас спрашивает, за кого вы будете голосовать: за Дональда Трампа или за Камалу Харрис? Вы уже начали говорить, что за Харрис, и тут осеклись, но потом продолжили: за Харрис. Конечно. Но в глубине души вы знаете, что ни за какую Харрис вы голосовать не станете. И чем ближе к выборам, тем все больше проникаетесь этим чувством. Кто она такая? Какая-то женщина с натренированной улыбкой, как будто ей за нее платят, и звенящей пустотой в душе. Не-е-ет!!! Вы проголосуете за Трампа, такого искреннего, простого и, прости господи, порочного, как все люди вокруг вас. Конечно, за него.

Дональд Трамп. Фото Getty Images

Вы думаете, таких мало? Ничего подобного. Социологи сейчас говорят, что их пруд пруди. Миллионы. И тех, кто будет смотреть бой Дацика и ничего об этом никому не скажет, тоже хватает. Их даже больше. Иначе как объяснить, что его бой будут смотреть тысячи, сотни тысяч людей? Что он опять побьет все рейтинги. И неважно, выиграет Дацик или проиграет. Допустим, проиграет, и что? Вы все равно останетесь довольны. А если он въедет носом в пол — еще больше. Много больше. Потому что в этом случае вы еще будете, как говорит мой племяш, «халесий» (хороший). Очень халесий. Вы будете на стороне правого дела. А он, Дацик, на стороне плохого. И вы этого не одобряете.

Вы только представьте себе: огромный толстый Дацик с всклокоченной, торчащей во все стороны рыжей бородой, видимый, как Малюта Скуратов (тоже, кстати, рыжий), на балу у Сатаны в нехорошей квартире, на который попал Мастер и где королевой «мероприятия» была его Маргарита. Впрочем, что я это вам рассказываю? Вы-то это смотреть, конечно, не будете.

А для тех, кто все-таки будет, я скажу, где это можно увидеть. 15 ноября на канале РЕН ТВ будет бой, организованный промоутером Владимиром Хрюновым, между Вячеславом Дациком и американцем Джейсоном Гаверном. Между прочим, довольно известный боец. Среди прочих он встречался с чемпионами мира Деонтеем Уайлдером, Энтони Джошуа и нашим Олегом Маскаевым. У Олега он чуть не выиграл, послав его в тяжелый нокдаун в девятом раунде. Когда Маскаев лежал, я думал, что он не встанет, но он встал и закончил 10-раундовый бой. Чемпионский характер Олег показал в том бою. И весь он ему понадобился.

По слухам, Гаверн ненавидит Дацика. Обещал «намотать кишки» ему в бою. Причем ненависть Гаверна профессиональная. Джейсон работает в полиции нравов, и ребята вроде Вячеслава Дацика — его специальность. Так что? Удастся ему оттаскать Рыжего Тарзана за бороду? Не знаю, не знаю...

Вячеслав Дацик. Фото Эдуард Корниенко, Известия

Кстати, по правилам игры наш парень должен быть хорошим, а их — плохим, а у нас все наоборот. Я и не знаю, за кого болеть в этом бою. За красный флаг? За правильную работу? Наверное, за обоих. А как иначе? И пусть победит сильнейший. Или в данном случае — дичайший. Прямо перед глазами стоит, как Дацик в своем прошлом бою пинает ногами своего соперника ирландца Шона Тернера. Но вы этот бой ни в коем случае не смотрите. Куда вам, таким непорочным. Мы уж как-нибудь сами.

Кстати, бой Дацик — Гаверн будет смотреть человек со сложной судьбой и не менее сложным именем Кевин Владимирович (так написано в документах) Джонсон, американский тяжеловес, примиряющий приглянувшееся ему российское гражданство. Он очень грамотный малый. В настоящий момент тренирует одного из участников турнира.

31 марта 2023 года Джонсон провел показательный бой с Вячеславом Дациком, хотя какой с Дациком может быть показательный бой, честное слово? Но по истечении трех раундов Джонсон одержал победу. С Джейсоном Гаверном Джонсон тоже дрался. В сентябре 2023 года Кевин проиграл ему в Набережных Челнах. Справедливости ради, Кевин почти не тренировался перед этим боем. Интересно будет послушать, что он скажет, когда бой Дацика и Гаверна закончится.