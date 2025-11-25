Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Новости
Статьи Фото Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

Бойцовский клуб РЕН ТВ: дата проведения и кард турнира

Бой Папин — Ламберт Фогум возглавит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится в Вологде в пятницу, 28 ноября. Поединки пройдут во Дворце спорта «Вологда».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию вечера бокса. В прямом эфире бои будут показывать канал «РЕН ТВ» (на ТВ и сайте) и наш проект «Ушатайка» (YouTube и «ВКонтакте»).

В главном событии сойдутся россиянин Алексей Папин и камерунец Ролли Ламберт Фогум. Формат — 8 раундов по 3 минуты. В профессиональном боксерском рекорде Папина — 17 побед в 18 боях, еще один поединок признан несостоявшимся. У Ламберта Фогума — 15 побед, 1 поражение и 1 ничья.

В соглавном бою встретятся россиянин Евгений Гончаров и экс-боец UFC Грег Харди из США. Формат — 4 раунда по 3 минуты.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Бокс
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Подросток задохнулся в натопленной его бабушкой бане в Свердловской области
«Зенит» рано хоронить. Команда Семака уже проходила через такой кризис
Ценитель "Мертвых душ", главный пахарь нашего футбола и спец по отражению пенальти. Кто претендует на премию "Футбольный джентльмен года"-2026
В Госдуме потребовали у «жуликов» из ЕС вернуть активы РФ с огромными процентами
«Зенит» рано хоронить. Команда Семака уже проходила через такой кризис
Цены на медь обновили рекорд. Что это означает
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Нил Фасахов
«Волейбол. Наши чемпионы» | Нил Фасахов
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кокляев считает Гончарова темной лошадкой перед поединком с Харди

Фогум назвал российскую и советскую школы бокса самыми лучшими
Новости
RSS RSS
Все новости