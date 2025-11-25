Бойцовский клуб РЕН ТВ: дата проведения и кард турнира

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится в Вологде в пятницу, 28 ноября. Поединки пройдут во Дворце спорта «Вологда».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию вечера бокса. В прямом эфире бои будут показывать канал «РЕН ТВ» (на ТВ и сайте) и наш проект «Ушатайка» (YouTube и «ВКонтакте»).

В главном событии сойдутся россиянин Алексей Папин и камерунец Ролли Ламберт Фогум. Формат — 8 раундов по 3 минуты. В профессиональном боксерском рекорде Папина — 17 побед в 18 боях, еще один поединок признан несостоявшимся. У Ламберта Фогума — 15 побед, 1 поражение и 1 ничья.

В соглавном бою встретятся россиянин Евгений Гончаров и экс-боец UFC Грег Харди из США. Формат — 4 раунда по 3 минуты.