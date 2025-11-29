Папин техническим нокаутом победил Фогума на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боксер Алексей Папин одержал победу над камерунцем Ролли Ламбертом Фогумом на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Африканец отказался от продолжения поединка после третьего раунда из-за проблем с плечом.

Теперь у 38-летнего россиянина 20 побед (18 нокаутом) и одно поражение. На счету 36-летнего камерунца 18 побед (14 нокаутом), 5 поражений и одна ничья.

Вечер бокса прошел во Дворце спорта «Вологда» в Вологде в пятницу, 28 ноября. В других боях Евгений Гончаров победил Грега Харди, а Евгений Шмидт одержал победу над Виктором Мануэлем Пересом Ариасом.

«СЭ» провел текстовую трансляцию вечера бокса. В прямом эфире бои можно было посмотреть на телеканале «РЕН ТВ» (на ТВ и сайте), а также следить за ходом поединков можно было в нашем проекте «Ушатайка» (YouTube и «ВКонтакте»).