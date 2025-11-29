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29 ноября 2025, 00:05

Гончаров победил Харди на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Евгений Козинов
Корреспондент

Экс-чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров победил экс-бойца UFC Грега Харди на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». После третьего раунда 37-летний американец отказался от продолжения поединка.

39-летний россиянин в ММА принял участие в 25 боях: 22 победы и 3 поражения. По правилам бокса он впервые проводил поединок. Рекорд Харди в боксе — 3-2.

Вечер бокса проходит во Дворце спорта «Вологда» в Вологде в пятницу, 28 ноября. В главном бою вечера сойдутся Алексей Папин и Ролли Ламберт Фогум.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию вечера бокса. В прямом эфире бои можно смотреть на телеканала «РЕН ТВ» (на ТВ и сайте). Также следить за ходом поединков можно в нашем проекте «Ушатайка» (YouTube и «ВКонтакте»).

Алексей Папин&nbsp;&mdash; Ролли Ламберт Фогум: онлайн трансляция турнира &laquo;Бойцовского клуба РЕН&nbsp;ТВ&raquo; 28&nbsp;ноября 2025 года.Папин — Фогум и Гончаров — Харди: онлайн-трансляция турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
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Евгений Гончаров
Бокс
Грег Харди
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