Гончаров победил Харди на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Экс-чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров победил экс-бойца UFC Грега Харди на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». После третьего раунда 37-летний американец отказался от продолжения поединка.

39-летний россиянин в ММА принял участие в 25 боях: 22 победы и 3 поражения. По правилам бокса он впервые проводил поединок. Рекорд Харди в боксе — 3-2.

Вечер бокса проходит во Дворце спорта «Вологда» в Вологде в пятницу, 28 ноября. В главном бою вечера сойдутся Алексей Папин и Ролли Ламберт Фогум.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию вечера бокса. В прямом эфире бои можно смотреть на телеканала «РЕН ТВ» (на ТВ и сайте). Также следить за ходом поединков можно в нашем проекте «Ушатайка» (YouTube и «ВКонтакте»).