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Сегодня, 03:10

«Я мог убить его. Но зачем?» Американец пощадил Дацика: трижды потряс и не стал добивать

Отдел единоборств «СЭ»
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Джейсон Гаверн и Вячеслав Дацик.
Фото Известия
Джейсон Гаверн уверенно победил Вячеслав Дацика, но мог сделать это намного брутальнее.

Вячеслав Дацик боксировал с 47-летним Джейсоном Гаверном, за плечами которого больше 50 профессиональных боев (проиграл 23 — включая поединки с Кевином Джонсоном и Павлом Шульским в России). Гаверн боксировал с Энтони Джошуа, Деонеем Уайлдером, Денисом Бойцовым, Стивом Каннингхэмом. Всем уступил, но опыт у него грандиозный.

Для Дацика этот поединок стал вторым в году (в апреле он проиграл решением Шону Тернеру). Перед боем Слава удивил формой — похудел до 120 кг. Ранее его боевой вес составлял 130-135 кг.

В первом раунде Рыжий Тарзан безидейно бродил по рингу, сам не бил, зато то и дело пропускал удары по корпусу и дважды едва не оказался в нокауте. Сначала Гаверн достал Дацика правым оверхендом. Ноги Вячеслава загуляли — это было видно любому, кто смотрел бой, но американец добивать почему-то не стал. Через 25 секунд Гаверн выбросил правый навстречу, Дацик снова заплясал, но Джейсон и тут зачем-то отошел, даже отбежал в сторону. При том, что в той ситуации Вячеслав никак не походил на боксера, который может выбросить скоростной контрпанч. В конце раунда Дацик упал на пятую точку — после встречного удара. Рефери Андрей Курнявка отсчитал нокдаун. Дацик встал, раунд закончился.

«Ты чего не работаешь?! Ты не работаешь! Ты не бьешь! Если он в угол заходит — зажимай его в углу», — сказал секундт Дацику в перерыве.

Во втором и третьем раундах бой был плюс/минус равным, Гаверн будто подустал, а Дацик был агрессивнее, чем в первом. Но все равно казалось, что, поднажми американец, Слава окажется в нокауте. И нокаут едва не случился в заключительном четвертом раунде, когда Гаверн в который раз попал правой, а Дацик в который раз затанцевал. Гаверн бросил вдогонку легкий удар левой, а потом... сделал шаг назад. Он вновь пощадил Дацика. Гаверн в итоге победил единогласным решением судей.

Главный вопрос, который остался после поединка: почему американец не добил соперника, он же явно сделал это специально, хорошая понимая, что потрясенный Вячеслав не будет контратаковать. Наш корреспондент Ислам Бабаджанов спросил Гаверна об этом.

«Я причинил ему боль один раз очень серьезно, — сказал Гаверн. — Он... Зачем его нокаутировать? Это шоу для людей. Я не хотел делать ему больно. Честно. Он был беспомощен. Он трясся.. Я не буду нокаутировать [человека в таком состоянии]. Это может сказаться на его здоровье. Если я в этот момент ударил бы его сильно и нокаутировал, он мог бы пострадать. Я понимаю, что это бокс, но в тот момент мне не хотелось его бить. Он был сильно потрясен. Я мог убить его.

Он в прямом смысле был беспомощен. Я мог убить его правой рукой, левым хуком, но зачем? Я уважаю его как бойца. Может быть, я слишком мягкий и хороший, чтобы быть бойцом, у меня нет ментальности убийцы, но я добыл победу, и это то, что имеет значения. Я сильно попал правым оверхендом. Я забрал раунды, немного устал, джетлаг сильно повлиял на меня, разница во времени тоже, но работа выполнена. Он в сохранности, я в сохранности, так что — спасибо Богу».

Вячеслав Дацик
Джейсон Гаверн
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