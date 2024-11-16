Джейсон Гаверн победил Вячеслава Дацика по очкам на турнире РЕН ТВ. Но по сути — проиграл.

В своей предматчевой статье о бое Вячеслава Дацика и Джейсона Гаверна я говорил, что напомню о себе, если вдруг окажусь прав. Так вот, я напоминаю о себе, хотя я и оказался не совсем прав. Потому что кто тебя вспомнит, если ты сам о себе не напомнишь?

Вечер начался задолго до того, как мы увидели эти без малого двести пятьдесят килограммов боксеров (120 кг у Дацика и 119,3 кг у Гаверна) на ринге. Я поймал взгляд промоутера мероприятия Владимира Хрюнова и увидел, что он сам находился в состоянии, похожем на мое. Как же! Дацик выходит! Дацик!

Джейсон Гаверн излучал уверенность в себе, и я подумал, что он не знает, что его ждет. Он думал, что боксер, а его ждало нечто совсем другое. Как сказал кто-то из комментаторов, Гаверн встречался с Джошуа, Уайлдером, Маскаевым, другими сильными боксерами, но, если ты не видел Дацика, то ты ничего не видел.

Первый раунд пошел по проторенной дороге. Гаверн держал Дацика на дистанции длинными ударами с передней руки по корпусу, а тот постепенно просыпался. Но пока он хватал почти все то, что в его сторону летело. Впрочем, этого было не очень много. Кроме левых ударов еще было два-три очень неплохих попадания справа и, наконец, на последних секундах раунда Дацик пропустил удар справа и тяжело упал на пол. А как его 120 кг могли легко упасть? Нокдаун. Через несколько секунд после этого прозвучал гонг.

Если вы думали, что все начинает кончаться, и на сегодня праздник закончен, то вы просто не видели Дацика. Все только стало начинаться. Второй раунд прошел относительно спокойно. Гаверн тоже никуда не спешил. Он, собственно, и не мог спешить. Сорок семь лет все-таки. Он установил нужную ему дистанцию и легко набирал очки. Иногда левой рукой, иногда правой. Как-то раз встретил Дацика апперкотом. Он не знал одного. Если Вячеслав пропустил тот удар в первом раунде, после которого оказался в нокдауне, и все еще находится на ринге, то он и будет на нем находиться, что бы Гаверн ни делал.

Фото Дмитрий Коротаев, «Известия»

Надо сказать, что противник для Дацика был подобран достаточно тонко, хотя говорить об этом как-то неуместно. Дело не в том, что Гаверн -американский полицейский, а Дацик — «нашенский» хулиган. Не надо привлекать меня к ответственности за разглашение военной тайны. Это не я сказал, а ведущий. Это важно, но это не все. Я сказал все в той же предматчевой статье, что Гаверн обладает не нокаутирующим, а «крепким» ударом, а такие удары Дацик терпит и даже как-то перемалывает их. Становится от них не слабее, а сильнее.

Это произошло и здесь. Не очень тренированный Джейсон начал уставать, а Дацик только прибавлял. Очень скоро американец начал падать, чтобы отдохнуть. Раз упал как бы нечаянно, потом второй... В результате, по правилам бокса, Дацик, конечно, проигрывал. И немало. Но визуально он в третьем раунде начал смотреться предпочтительнее. Нельзя «выиграть» драку. Драки вообще не «выигрывают» и не «проигрывают». В них побеждают или терпят поражение.

Но это пришло позже. Это сейчас я могу что-то проанализировать. А тогда я, сам удивляясь себе, просто увлекся этим великолепным зрелищем. Третий раунд завершился, и настал тот самый момент, когда Дацик стал побеждать соперника гораздо сильнее себя. Просто по той причине, что он больший «мужик», чем тот.

Четвертый раунд. Последний. Он пошел как-то не по плану. В начале (кажется, это было в начале) Дацик пропустил удар справа и оказался в тяжелом нокдауне на ногах. Комментаторы (и я вместе с ними) подумали, что сейчас Гаверн его добьет, и все на этом закончится. Ничего подобного. Гаверн к тому моменту был сам до предела измотан, и он решил отдохнуть. Ага, конечно! Тихой сапой выиграть у Дацика! Как бы не так!

Вячеслав какое-то время пошатался, а потом пошел ломить стеною. Гаверн от этого просто опешил. Так НЕ ПОЛОЖЕНО. Противник после такого удара должен как-то закончить бой на ногах и сказать спасибо, а не лезть на гардероб. А Дацик полез. Не на гардероб, а на Гаверна. Но тут уже в дело вступил опыт. Регулярно падая, но без нокдаунов, Гаверн дотянул раунд до конца. Он и финальный гонг встретил на полу. Потом встал и пошел в свой угол победителем. Только лаврового венка не хватало. По очкам он выиграл бой, но, по сути, проиграл.

Так и оказалось. Единогласным решением судьи дали Гаверну победу, а нам дали... победителя Дацика. Ну и что, что он проиграл? Фактически он же выиграл! Выиграл! И никто меня в этом не переубедит.

Перед боем Дацик что-то сказал о том, что Америка нам должна отдать Аляску. Ну, как вам сказать? Может быть, и не должна. Но сомнения на этот счет у нас остались. И должны были остаться после такого боя.

Разумеется, после боя Гаверн сказал, что несколько раз «пожалел» Дацика. Верю ли я в это? Ну, как сказать... Была пара эпизодов в первом раунде и один, самый яркий, в последнем, когда его слова были очень похожи на правду. Но Гаверну пришлось нелегко на последних секундах боя. Это несомненно.