Минаков — о нокдауне в бою с Томпсоном: «Чуть-чуть тряхнуло»

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков высказался о пропущенном ударе от Оли Томпсона, после которого он оказался в стоячем нокдауне.

«Попытался что-то атаковать и понял, что делаю неправильно и то, что что-то летит навстречу. Пропустил плотный удар, почувствовал. Надо пересмотреть. Это определено было видно со стороны. Это было движение навстречу, и я зажался. Понял, что делаю неправильно, медленно, либо — читаемо. Понимаю, что что-то должно прилететь. Удар не видел, поэтому чуть-чуть тряхнуло.

Почему Томпсон не пошел резко добивать? Ну, во-первых, нужно увидеть, что ты попал. Одно дело точно попасть, а второе — понять, что ты встряхнул. Бывает так, что ты попадешь, ломишься вперед и нарываешься на встречный удар. Я сам лично ловил ребят, которым казалось, что меня встряхнули, кинулись вперед, а я попадал. Тем более Оли — опытный парень. Он понимал и видел, что я готовил апперкот. А я действительно готовил апперкот навстречу. Правильно сделал, что не побежал вперед», — сказал Минаков журналистам.

Минаков судейским решением победил Оли Томпсона и стал чемпионом «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой проходил по правилам бокса, но в перчатках для ММА.