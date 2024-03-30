Минаков — о русской трибуне: «Болеть за своих — это правильно»

Российский тяжеловес Виталий Минаков после победы над Оли Томпсоном прокомментировал поддержку со стороны русской трибуны.

«Русская трибуна? Ребята молодцы, — сказал Минаков журналистам. — Очень здорово, что структура появилась, что так организовались и поддерживают своих. В последнее время очень активно раскачивали тему, что это какая-та националистическая история. Очень понравилось, как сказал [Юсуф] Раисов, что когда болеют за своих — это здорово и правильно, это отлично. А когда болеют против других — вот это уже деструктив. Здесь русская трибуна болеет за своих, как болеют за своих ребята из Дагестана, как болеют за своих ребята из Чечни. Это нормально, в этом не нужно каких-то кривотолков делать. Я им очень благодарен за то, что поддерживают русских. К сожалению, так получается, что, когда мы говорим «россиянин» — это нормально воспринимается, а когда говорим «русский» отдельными людьми воспринимается как националистическая история. Глупость полнейшая. Те, кто так считает, те, кто так говорит и транслирует в массы — это провокаторы. Я об этом уже говорил не раз. Когда болеют за своих — это правильно. Так и должно быть».

Минаков единогласным решением судей победил Томпсона. Бойцы возглавили турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 29 марта в Москве.