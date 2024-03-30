Минаков — после победы над Томпсоном: «Был какой-то нерв»

Российский тяжеловес Виталий Минаков прокомментировал победу над Оли Томпсоном.

«Ощущения после возвращения? Думал, будет немного другим, — сказал Минаков после победы. — Думал, будет возможность заготовки реализовать, но как-то простой сказывается. Был какой-то нерв. Конечно, рефлексы надо восстанавливать. Нужна боевая практика, ее никакие спарринги не заменят. Слава богу, возвращение состоялось. Пусть и с ошибками и недочетами, но и это хорошо, потому что понятно над чем нужно работать».

Минаков судейским решением судей победил Оли Томпсона. Бойцы возглавили турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 29 марта в Москве.