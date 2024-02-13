Хрюнов заявил, что планирует организовать реванш Джонсона и Дацика

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что рассматривает возможность проведения реванша между россиянином Вячеславом Дациком и американским боксером Кевином Джонсоном, который получил российское гражданство.

«Если удачно сложится бой Джонсона против Шона Тернера, наверное, организуем его реванш с Дациком», — приводит Metaratings слова Хрюнова.

Первый бой Дацика и Джонсона состоялся в марте 2023 года в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Джонсон одержал победу раздельным решением судей.