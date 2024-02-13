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Сегодня, 05:10

Хрюнов заявил, что планирует организовать реванш Джонсона и Дацика

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что рассматривает возможность проведения реванша между россиянином Вячеславом Дациком и американским боксером Кевином Джонсоном, который получил российское гражданство.

«Если удачно сложится бой Джонсона против Шона Тернера, наверное, организуем его реванш с Дациком», — приводит Metaratings слова Хрюнова.

Первый бой Дацика и Джонсона состоялся в марте 2023 года в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Джонсон одержал победу раздельным решением судей.

Источник: Metaratings
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