Вартанян заявил, что он будет фаворитом в поединке против Лобова

Победитель Гран-при АСА в легком весе Эдуард Вартанян прокомментировал возможный бой с Артемом Лобовым, который может пройти по правилам кикбоксинга в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«В первый раз слышу о возможном бое с Лобовым. По идее мне все равно, кого бить. Я видел его бои еще до UFC, в TUF, но не скажу, что они произвели на меня большое впечатление. Это все равно как если бы меня спросили, как бы я дрался с Фрэнсисом Нганну. Это неизвестное противостояние, о котором у меня нет договоренностей. Даже не знаю, что о нем думать. Он ниже меня на весовую категорию. В любом случае я фаворит в этом противостоянии. Он совсем небольшой. Мне кажется, это просто пиар, потому что я о нем первый раз слышу», — приводит слова Вартаняна MMA.Metaratings.ru.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов заявил, что Лобов может встретиться с Вартаняном по правилам кикбоксинга в одном из турниров «Бойцовского клуба РЕН ТВ».