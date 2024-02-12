Тернер пообещал побить Джонсона и забрать с собой пояс

Ирландский боец Шон Тернер поделился ожиданиями от поединка с американцем Кевином Джонсоном, недавно получившим российский паспорт.

«Я ирландский гражданин, на 100% я люблю Ирландию, и я никогда не поменяю свой паспорт, а Кевин — американец, родился в Америке, но поменял гражданство, и сейчас я побью этого российского гражданина и заберу с собой пояс», — цитирует Тернера РЕН ТВ.

16 февраля Джонсон и Тернер встретятся в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

44-летний Джонсон провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. 11 января Джонсон получил российский паспорт. При смене гражданства он взял отчество Владимирович.