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Сегодня, 15:37

Россиянин Лобанцев — о возможном получении гражданства Казахстана: «Серьезный шаг»

Диана Андрющенко
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Российский вратарь «Жениса» Мирослав Лобанцев сообщил о возможном принятии гражданства Казахстана.

«Да, рассматриваю такой вариант. Это серьезный шаг, поэтому сейчас, так сказать, собираю полезную информацию. Что касается того, за какой клуб буду играть в следующем сезоне — пока ни с кем ничего не обсуждал, потому что все телодвижения в футбольном Казахстане происходят ближе к Новому году (улыбается)», — цитирует Лобанцева Legalbet.kz.

29-летний Лобанцев выступает в Казахстане с 2020 года. Голкипер играл за «Кызылжар» и «Актобе». Первую половину сезона-2024 Лобанцев провел в составе «Елимая», в июле перейдя в «Женис».

Источник: Legalbet.kz
Мирослав Лобанцев
Футбол
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