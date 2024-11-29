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Сегодня, 07:28

Барсегян: «Очень хочу вернуться в Казахстан, но нет времени»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Слована» Тигран Барсегян прокомментировал информацию о возможном возвращении в Казахстан.

«Спасибо большое за поздравление с голом! Очень хочу вернуться, но нет времени. Если будет возможность, — с радостью. Я очень люблю Казахстан. Не приглашают ли меня в казахстанские клубы? Не было такого», — цитирует Legalbet.kz Барсегяна.

С января 2019-го по январь 2022-го Барсегян играл за «Кайсар» и «Астану».

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Слован
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