Барсегян: «Очень хочу вернуться в Казахстан, но нет времени»

Нападающий «Слована» Тигран Барсегян прокомментировал информацию о возможном возвращении в Казахстан.

«Спасибо большое за поздравление с голом! Очень хочу вернуться, но нет времени. Если будет возможность, — с радостью. Я очень люблю Казахстан. Не приглашают ли меня в казахстанские клубы? Не было такого», — цитирует Legalbet.kz Барсегяна.

С января 2019-го по январь 2022-го Барсегян играл за «Кайсар» и «Астану».