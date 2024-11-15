Адиев — о Черчесове и журналистах: «В какой-то мере они привыкли друг к другу»

Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об отношениях нынешнего наставника команды Станислава Черчесова с казахстанскими журналистами.

«Мы все знаем Станислава Саламовича и его стиль общения. Понятно, что для казахстанских журналистов это что-то новое. В какой-то мере они привыкли друг к другу. Я считаю, что журналистам надо готовиться к интервью и знать, кому они задают вопросы. Также и главному тренеру надо готовиться к встрече с журналистами и знать, как правильно отвечать. В моем понимании это так. Для меня нет ничего сверхъестественного в общении Станислава Саламовича с журналистами, мы же все его знаем», — сказал Адиев «СЭ».

13 октября после матча Лиги наций со Словенией (0:1) Черчесов принял участие в пресс-конференции, в ходе которой ему задали вопрос на казахском языке. Тренер с иронией ответил журналисту, одетому в футболку «ПСЖ»: «Ты по-французски сейчас говоришь?» Это вызвало широкий резонанс в казахстанском обществе.