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Сегодня, 13:15

Адиев — о сборной Казахстана: «Результат никого не радует, но команда нуждалась в перестройке»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах команды при Станиславе Черчесове.

«Видно, что в сборной Казахстана происходят изменения. Команда меняет рисунок игры, приглашает других футболистов. Идет процесс перестройки. Понятно, что результат никого не радует: ни болельщиков, ни тренерский штаб. Но останься я у руля сборной, я бы тоже Лигу наций воспринимал как подготовку к отборочным матчам чемпионата мира. Команда нуждалась в перестройке. Сборную надо готовить к отбору через Лигу наций», — сказал Адиев «СЭ».

Также Адиев высказался об изменениях в игре команды при Черчесове.

«Команда перешла на другую схему с 4 защитниками. Болельщики и меня просили о таких изменениях, но я настаивал на своем видении игры. Станислав Саламович видит по-другому. При этом, даже играя в меньшинстве с австрийцами, у команды были хорошие отрезки. Перед финальной игрой в Норвегии, Станислав Саламович, как опытный тренер, сделает правильные выводы. Игра не несет турнирного значения, но через нее надо набираться опыта, чтобы более конкурентоспособными подходить к отбору», — добавил Адиев.

При Черчесове сборная Казахстана проиграла четыре матча и один раз сыграла вничью в Лиге наций. Общий счет в этих матчах — 0:10.

17 ноября Казахстан встретится на выезде с Норвегией.

Магомед Адиев
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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