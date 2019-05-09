Россия - Норвегия: видеотрансляция первого матча сборной на ЧМ-2019

В пятницу, 10 мая, в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею-2019.

Сборная России в первом матче на турнире встречается с Норвегией. Игра группы B предварительного раунда ЧМ-2019 в Братиславе на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы" начнется в 17.15 по московскому времени.

Первый канал показывает все матчи сборной России на ЧМ-2019. Плеер видеотрансляции будет доступен на этой странице.

Россия – Норвегия: чемпионат мира по хоккею, 10 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 17.15 (мск)

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