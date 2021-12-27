Виноваты ли вратари в поражении России от шведов? Анализируем голы и ошибки

Кто сыграет со Швейцарией, пока непонятно.

Замена Ярослава Аскарова на Егора Гуськова после второго периода матча со шведами — неоднозначный ход тренеров сборной. На пресс-конференции Сергей Зубов не объяснил, почему в перерыве решили поменять вратаря. Если цель рокировки — взбодрить команду, обычно ее делают сразу после пропущенной шайбы. «Сейчас нет смысла обсуждать замену. У нас есть завтрашний день и завтрашняя игра», — сказал Зубов. По такому аргументированному ответу не покидает мысль, что логику лучше не искать.

За два периода Аскаров пропустил три шайбы с 16 бросков. Его не трясло, он вытащил несколько опасных моментов, но не сделал разницу для команды. Проанализируем голы «Тре Крунур», чтобы понять, есть ли вина вратарей в поражении российской молодежки?

Шведы забили Аскарову первым же броском, а чуть раньше Ярослава спас каркас ворот. Начинать матч с быстрого гола — дополнительный стресс для голкипера. Похвалим нашего вратаря за то, что на первый перерыв россияне ушли с минимальным отставанием. Без его спасений счет мог стать крупнее.

28.12.2021 | Россия U20 — Швейцария U20

Шведы реализовали большинство за 10 секунд. Выиграли вбрасывание, вывели на бросок Олауссона — гол. Все гениальное просто. Обратите внимание на рывок Эклунда (17-й номер) на пятак. После вбрасывания он притаился за лицевой линией, а потом помчался мешать Аскарову, когда партнер готовил бросок. Мало того, что россияне не помешали Олауссону прицелиться, так и еще позволили Эклунду проехать перед голкипером и закрыть обзор. Вины Ярослава в пропущенной шайбе нет.

We have our first goal in Red Deer! ?? @Trekronorse opens the scoring on a snipe from Oskar Olausson!#WorldJuniors #RUSSWE pic.twitter.com/4rFybuMDK7 — IIHF (@IIHFHockey) December 26, 2021

Шведы преподали мастер-класс по игре в неравных составах. Забили три гола в большинстве и один — в меньшинстве. В формате «пять на четыре» россияне упустили прорыв Симона Эдвинссона, который, выскочив один на один с голкипером, попал в «домик» Аскарову. Ярослав на полсекунды позже опустился на колени и не среагировал на бросок. Пущенную низом шайбу первым делом стараются отбить клюшкой. Если она находится не между ног, помогают щитки. Но Аскарову не хватило доли секунды, чтобы сомкнуть их и оставить шайбу под собой.

GOAL ?: It just squeaked through but ?? will take it either way!



Simon Edvinsson pots the short-handed goal and gives @Trekronorse a 2-0 lead!#WorldJuniors #RUSSWE pic.twitter.com/vlFPrxUndu — IIHF (@IIHFHockey) December 26, 2021

Третий гол — классика шведского большинства. Как только игрок получает шайбу на вершине, партнер наводит суету на пятаке и мешает голкиперу увидеть момент броска. Аскаров тщетно пытался найти шайбу. Сначала выглядывал над плечом Стаккестада — благо габариты позволяют. Потом принял низкую стойку, но не успел сгруппироваться. А все потому, что разглядел бросок Эмиля Андре, когда шайба уже летела в ворота.

Can Emil Andrae quarterback the Flyers power play? pic.twitter.com/ZunEUonwMS — Ryan Gilbert (@RGilbertSOP) December 26, 2021

Аскаров провел 40 минут без явных ляпов, и замена на Гуськова во втором перерыве не вытекала из хода матча. Егор свой отрезок отыграл вничью, но оставил больше вопросов по пропущенным шайбам. Четвертый гол шведы снова организовали в большинстве. Оборону россиян разорвали двумя обостряющими передачами. Причем бросок у Александра Хольца не получился. Но ему помогло, что голкипер метался по вратарской, из-за чего клюшка оказалась не на рабочей позиции. Гуськов хотел перехватить передачу шведа с лицевой линии и не успел среагировать на бросок низом клюшкой или щитками.

Alexander Holtz (@NJDevils) wires one home on the power play to push Sweden up by 3!#RUSSWE #WJC2022 pic.twitter.com/qlvYGYj5kr — WJC 2022 Coverage — HockeyDaily365 (@HockeyDaily365) December 26, 2021

Очевидна вина вратаря в пятом голе Теодора Нидербаха. Прямые броски в «домик» голкипер обязан отбивать. Эта шайба шведов отдалила россиян от камбэка. Всего же Гуськов справился с шестью бросками из восьми. Шестой гол «Тре Крунур» забивали уже в пустые ворота.

Аскаров и Гуськов не включили режим стены, который позволил бы рассчитывать на успех с крепкими шведами. Теперь тренерам сборной надо решить, кого выпустить в старте против Швейцарии? Аскарова, которого весь год называли безальтернативным основным голкипером, но сейчас дважды меняли по ходу матчей? Или Гуськова, которого еще не пробовали с первых минут?

Третьим вратарем заявлен Максим Моторыгин из ЦСК ВВС. Не думаю, что поражения от канадцев и шведов приблизят его дебют на МЧМ. Максима выпустят, только если Аскаров и Гуськов не смогут сыграть из-за проблем со здоровьем.

Каждый турнир сборных неотделим от вопросов: «Кто бы еще помог команде?» По голкиперам выбор у Зубова не слишком большой. Вне состава остался Захар Виноградов (2002), который на днях перешел в систему «Спартака» из «Бурана». Есть Сергей Иванов (2004), побеждавший на юношеской Олимпиаде, и Валерий Бринкман (2003), проигравший коллеге по системе СКА конкуренцию на серебряном ЮЧМ-2021. Проблема в том, что никто из них не сильнее Аскарова, Гуськова и Моторыгина.

Показательно, что три вызванных на МЧМ-2022 вратаря — 2002 года рождения. Никто из них не сыграет на следующем турнире. Правда, пока это волнует меньше всего. Сейчас тренерам важно не ошибиться с голкипером на Швейцарию и отказаться от поспешных замен по ходу матчей. Так они только бьют по психологии и без того игравших неидеально голкиперов. Чтобы не повторять ошибок двух прошлых МЧМ, к вратарям надо относиться бережно. Выбор голкипера на швейцарцев — одно из ключевых решений для дальнейшего успеха сборной.