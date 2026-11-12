Фетисов: «Правительству Канады нечего делать, кроме как заниматься вопросами допуска молодых россиян на МЧМ-2027»

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о заявлении правительства Канады о том, что они не будут выдавать российским хоккеистам визы для участия в молодежном чемпионате мира 2027 года.

Как сообщает TSN, об этом правительственный орган уведомил Международную федерацию хоккея (ИИХФ).

«Международная федерация должна обратить на это внимание. Если нас не пустят и не дадут визы, то как нам играть? Даже не знаю, кому задавать вопросы, наверное, ООН. Не понимаю, что могли делать молодые парни. Чем они могут навредить Канаде? Наши же ребята там играют и являются звездами. Правительству страны нечего делать, кроме как заниматься вопросами допуска молодых россиян на чемпионат мира. Это нонсенс, дискриминация молодых игроков», — сказал Фетисов «СЭ».

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ИИХФ допустить российские команды к турнирам под эгидой организации. ИИХФ заявила, что выполнит решение суда и приступит к решению организационных вопросов, связанных с возвращением сборных России.

8 ноября стало известно, что ИИХФ направила национальным федерациям скорректированный план расписания молодежного чемпионата мира с участием сборной России. Россияне должны занять место Норвегии в группе B и получить десятый номер посева.