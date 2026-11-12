Хоккей
МЧМ по хоккею 2027
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Уведомления
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Фетисов: «Правительству Канады нечего делать, кроме как заниматься вопросами допуска молодых россиян на МЧМ-2027»

Константин Белов
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о заявлении правительства Канады о том, что они не будут выдавать российским хоккеистам визы для участия в молодежном чемпионате мира 2027 года.

Как сообщает TSN, об этом правительственный орган уведомил Международную федерацию хоккея (ИИХФ).

«Международная федерация должна обратить на это внимание. Если нас не пустят и не дадут визы, то как нам играть? Даже не знаю, кому задавать вопросы, наверное, ООН. Не понимаю, что могли делать молодые парни. Чем они могут навредить Канаде? Наши же ребята там играют и являются звездами. Правительству страны нечего делать, кроме как заниматься вопросами допуска молодых россиян на чемпионат мира. Это нонсенс, дискриминация молодых игроков», — сказал Фетисов «СЭ».

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ИИХФ допустить российские команды к турнирам под эгидой организации. ИИХФ заявила, что выполнит решение суда и приступит к решению организационных вопросов, связанных с возвращением сборных России.

8 ноября стало известно, что ИИХФ направила национальным федерациям скорректированный план расписания молодежного чемпионата мира с участием сборной России. Россияне должны занять место Норвегии в группе B и получить десятый номер посева.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Молодежная сборная России по хоккею
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ
Читайте также
Илья Авербух: "Трусова в финале Гран-при сможет побороться за золото"
Андреева vs Шарапова: кто круче и что нужно Мирре, чтобы затмить Марию?
«Я не согласен с судьями». Бенуа Ришо — о выступлении Трусовой в США
Популярное видео
Россия осталась без молодежного чемпионата мира
Россия осталась без молодежного чемпионата мира
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Антон Силаев получает шанс в НХЛ
Антон Силаев получает шанс в НХЛ
«Металлург» не отпускает помощников Разина. Ситуация с МЧМ
«Металлург» не отпускает помощников Разина. Ситуация с МЧМ
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Звезда НХЛ Эвандер Кейн подписал контракт с «Сибирью»
Звезда НХЛ Эвандер Кейн подписал контракт с «Сибирью»
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
Новые козни против молодежной сборной России
Новые козни против молодежной сборной России
Главный тренер «Динамо» Тамбиев поругался с болельщиками
Главный тренер «Динамо» Тамбиев поругался с болельщиками
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Сафронов снова в «Динамо»?
Сафронов снова в «Динамо»?
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дегтярев потребовал перенести молодежный ЧМ по хоккею из Канады из-за отказа выдавать визы россиянам

Фетисов о словах Гретцки про недопуск россиян на МЧМ-2027: «Это помутнение человеческого разума»
Новости
RSS RSS
Все новости