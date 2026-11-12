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Дегтярев потребовал перенести молодежный ЧМ по хоккею из Канады из-за отказа выдавать визы россиянам

Дегтярев потребовал перенести молодежный ЧМ по хоккею из Канады из-за отказа выдавать визы россиянам

Сергей Ярошенко

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев призвал перенести молодежный чемпионат мира по хоккею из Канады или отменить турнир из-за решения властей страны не выдавать визы российским спортсменам.

«Это решение — это нацизм XXI века, мы требуем теперь уже точно или перенести в другую страну, или не проводить его вовсе. Причем где проводить — есть Россия, Словакия — там нормальное правительство, которое уважает олимпийские ценности. Может быть, американцы будут готовы», — заявил Дегтярев Telegram-каналу «Юнашев Live».

Турнир пройдет в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

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Источник: Юнашев Live
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