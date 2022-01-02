Молодежная сборная России по хоккею прилетела в Москву

Молодежная сборная России по хоккею прилетела в Россию из Канады. Самолет с игроками и персоналом национальной команды приземлился в московском аэропорту Шереметьево.

Команда выступала на чемпионате мира, который проходил в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Турнир был отменен после того, как командам США, Чехии и России присудили технические поражения из-за положительных тестов на коронавирус.

Сборная России должна была прилететь в Москву вчера, 1 января. Шведская журналистка Мария Леманн сообщила, что российскую и чешскую молодежные команды сняли с рейса из-за курения, употребления алкоголя и отсутствия масок. Позднее в Федерации хоккея России заявили, что основная претензия авиакомпании-перевозчика заключалась в том, что члены делегации неправильно надели маски.