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Молодежный ЧМ

6 января, 06:56

Сборная Швеции победила Чехию и завоевала золото МЧМ-2026

Павел Лопатко
Хоккеисты молодежной сборной Швеции.
Фото Global Look Press

Сборная Швеции победила Чехию в финальном матче молодежного чемпионата мира — 4:2. Игра проходила в американском Сент-Поле.

Заброшенными шайбами у шведов отметились Каспер Юстовора Карлссон, Виктор Эклунд, Саша Бумедин и Ивар Стенберг. У чехов забили Адам Йиричек и Матеж Кубиса.

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Сборная Швеции в полуфинале МЧМ-2026 победила Финляндию (4:3 Б), команда Чехии выиграла у Канады (6:4). В матче за третье место Канада обыграла Финляндию (6:3).

В последний раз шведские хоккеисты выигрывали золото на молодежном чемпионате мира в 2012 году. Команда Чехии побеждала в 2001 году.

Молодежный чемпионат мира. Плей-офф. Финал. Матч №1
6 января, 04:30. Grand Casino Arena (Сент-Пол)
Швеция U20
Чехия U20
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Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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