Сборная Швеции победила Чехию и завоевала золото МЧМ-2026

Сборная Швеции победила Чехию в финальном матче молодежного чемпионата мира — 4:2. Игра проходила в американском Сент-Поле.

Заброшенными шайбами у шведов отметились Каспер Юстовора Карлссон, Виктор Эклунд, Саша Бумедин и Ивар Стенберг. У чехов забили Адам Йиричек и Матеж Кубиса.

Сборная Швеции в полуфинале МЧМ-2026 победила Финляндию (4:3 Б), команда Чехии выиграла у Канады (6:4). В матче за третье место Канада обыграла Финляндию (6:3).

В последний раз шведские хоккеисты выигрывали золото на молодежном чемпионате мира в 2012 году. Команда Чехии побеждала в 2001 году.