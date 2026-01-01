Сборная Канады переиграла Финляндию в матче с 11 голами

Сборная Канады победила Финляндию в матче группового турнира молодежного чемпионата мира — 7:4. Игра проходила в американском Миннеаполисе.

Голами у канадцев отметились Зэйн Парех, Брэди Мартин (дубль), Тидж Игинла, Коул Бодуа (дубль) и Сэм О`Райлли. У финнов забили Джулиус Миеттинен, Оливер Суванто, Лассе Боэлиус и Рупе Вестеринен.

Сборная Канады в четырех матчах набрала 11 очков и заняла первое место в таблице группы B. Финны с семью очками стали третьими. Обе команды вышли в плей-офф.