Зубов рассказал, как молодежную сборную России сняли с рейса в Канаде

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов рассказал, как команду сняли с рейса в Канаде.

«Стюардессы изначально были очень внимательны к ограничениям. В Канаде с масками все строго. Поэтому приняли решение вывести всех пассажиров в зал ожидания. Потом был разгружен наш багаж. После этого вышли несколько сотрудников Air Canada, с которым пообщался руководитель нашей делегации. Чехи остались в Калгари, а мы получили разрешение на следующий рейс. Сотрудники все проверили, у нас никаких нарушений и проблем.

Спасибо, что сориентировались и нашли места на следующий рейс. Там ничего не менялось, тоже жестко проверяли маски. Мы добрались до Торонто, а оттуда уже во Франкфурт. Ребята провели непростое время. МЧМ отменили, но было положено много сил. Радость возвращения домой повлияла на ребят, поэтому так получилось», — сказал Зубов.

Сборная России должна была прилететь в Москву вчера, 1 января. Шведская журналистка Мария Леманн сообщила, что российскую и чешскую молодежные команды сняли с рейса из-за курения, употребления алкоголя и отсутствия масок. Позднее в Федерации хоккея России заявили, что основная претензия авиакомпании-перевозчика заключалась в том, что члены делегации неправильно надели маски.