Форвард молодежной сборной России Юров рассказал о веселой шутке от Знарка

Нападающий молодежной сборной России Даниил Юров рассказал о своих впечатлениях от работы с Олегом Знарком и Сергеем Зубовым на МЧМ-2022.

«Олег Валерьевич Знарок — не строгий, а справедливый. Помогал и защитникам, и нападающим. Хороший, самый веселый тренер, которого я встречал. Всегда искал позитив, после Канады говорил: «Ничего страшного, это только товарищеская игра, мы к турниру подойдем в лучшей форме. Не вешайте нос, все будет хорошо». После шведов тоже подбадривал, что это только первая игра и мы здесь, чтобы работать над ошибками. Очень много поддерживал, чтобы мы не вешали нос. Турнир должен был быть длинным, они верили, что мы будем добавлять с каждой игрой. Конечно, и пихал тоже, не без этого. Тренерская работа — не только быть добрым.



Вспомнить веселую шутку Олега Валерьевича? «Если хочешь вкусно кушать, не лови лицом мух». Только вместо слова «лицо» он другое говорил. Он всегда находил моменты для шуток, мог кого-нибудь подколоть. Но никто не обижался, все понимали, что мы — одна семья, все вместе смеялись над его шутками. Сергей Александрович Зубов — тоже хороший, веселый. Много с командой общался, держал с нами связь. Ему тоже было нелегко, это же его первый турнир с нами, ему хотелось узнать нас поближе», — цитирует «Чемпионат» Юрова.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022 года должен был пройти с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Турнир был отменен из-за ряда положительных тестов на коронавирус в нескольких национальных командах. В ИИХФ заявили, что планируют заново провести МЧМ летом 2022 года в Канаде.

Олег Знарок является тренером-консультантом молодежной сборной России, Сергей Зубов — главный тренер команды.