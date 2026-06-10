В Швеции, Финляндии и Чехии выступают против допуска российских хоккеистов

Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии по-прежнему не поддерживают допуск российских сборных к международным турнирам, сообщает ТАСС со ссылкой на SVT.

«В нынешней ситуации мы считаем участие России совершенно немыслимым. Но в уставе ИИХФ таких пунктов [позволяющих отстранить Россию] нет, за исключением тех, которые касаются безопасности», — заявил председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон.

По информации SVT, хоккейные федерации Финляндии и Чехии также подтвердили позицию в поддержку отстранения россиян. При этом обе организации отказались комментировать, как будут действовать в случае положительного для России решения.

Ранее дисциплинарный орган ИИХФ аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27. В сентябре ИИХФ на конгрессе снова обсудит возможное возвращение российских команд на международные турниры. До этого вопрос будет рассмотрен на совете организации.

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