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Сегодня, 16:29

В Швеции, Финляндии и Чехии выступают против допуска российских хоккеистов

Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии по-прежнему не поддерживают допуск российских сборных к международным турнирам, сообщает ТАСС со ссылкой на SVT.

«В нынешней ситуации мы считаем участие России совершенно немыслимым. Но в уставе ИИХФ таких пунктов [позволяющих отстранить Россию] нет, за исключением тех, которые касаются безопасности», — заявил председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон.

По информации SVT, хоккейные федерации Финляндии и Чехии также подтвердили позицию в поддержку отстранения россиян. При этом обе организации отказались комментировать, как будут действовать в случае положительного для России решения.

Ранее дисциплинарный орган ИИХФ аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27. В сентябре ИИХФ на конгрессе снова обсудит возможное возвращение российских команд на международные турниры. До этого вопрос будет рассмотрен на совете организации.

Хоккеистки молодежной сборной России.ИИХФ спрашивает мнение других стран об участии России. Начали с женского МЧМ

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Источник: ТАСС
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