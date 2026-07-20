Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея в России 22 декабря

Президент РФ Владимир Путин своим указом установил в России День хоккея, он будет отмечаться 22 декабря.

Согласно документу, это сделано «в целях популяризации и развития хоккея».

Первый чемпионат СССР стартовал 22 декабря 1946 года, в нем приняли участие 12 команд.

«В этом году День хоккея приобретает особое значение: исполняется 80 лет со дня старта первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой, положившего начало славной истории отечественного хоккея. Весь сезон-2026/27 пройдет под знаком этого знаменательного юбилея», — сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

В 2011 году по инициативе Владимира Путина в России была образована Ночная хоккейная лига, в матчах которой он неоднократно принимал участие.