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Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея в России 22 декабря

Владимир Путин.
Фото kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин своим указом установил в России День хоккея, он будет отмечаться 22 декабря.

Согласно документу, это сделано «в целях популяризации и развития хоккея».

Первый чемпионат СССР стартовал 22 декабря 1946 года, в нем приняли участие 12 команд.

«В этом году День хоккея приобретает особое значение: исполняется 80 лет со дня старта первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой, положившего начало славной истории отечественного хоккея. Весь сезон-2026/27 пройдет под знаком этого знаменательного юбилея», — сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

В 2011 году по инициативе Владимира Путина в России была образована Ночная хоккейная лига, в матчах которой он неоднократно принимал участие.

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Хоккей
Владимир Путин
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1 Металлург Мг 21 16 5 34
2 Нефтехимик 20 11 9 25
3 Барыс 20 11 9 23
4 Ак Барс 21 10 11 22
5 Амур 19 10 9 21
6 Салават Юлаев 21 10 11 21
7 Автомобилист 19 9 10 20
8 Авангард 18 10 8 20
9 Адмирал 19 8 11 19
10 Трактор 19 8 11 18
11 Сибирь 21 7 14 17
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 20 15 5 30
2 Локомотив 19 14 5 28
3 Шанхай Дрэгонс 18 12 6 26
4 Торпедо НН 19 12 7 26
5 Спартак 19 11 8 25
6 Северсталь 20 11 9 24
7 Динамо М 23 8 15 21
8 Динамо Мн 20 7 13 20
9 СКА 19 9 10 19
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