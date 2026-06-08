Ротенберг — о снятии бана с хоккея: «На связи с коллегами из футбола и баскетбола. Работаем»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с возвращением российского хоккея на международные турниры.

«Мы продолжаем работать дальше, чтобы полностью добиться возвращения нашей сборной. Мы на связи с нашими коллегами из футбола и баскетбола. Это те виды спорта, где самый высокий рейтинг, большие коммерческие доходы от международных федераций. Совместно с баскетболистами и футболистами ищем решения для возвращения на международную арену. Продолжаем делать все, чтобы наши дети развивались», — сказал Ротенберг «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026.

25 мая 2026 года дисциплинарный орган ИИХФ аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к турнирам сезона-2026/27, однако подтвердил, что это не означает автоматического возвращения России в соревнования.