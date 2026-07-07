ФХР обратится в суд, если ИИХФ не последует рекомендациям МОК

Федерация хоккея России (ФХР) намерена обратиться в суд, если Международная федерация хоккея (ИИХФ) не выполнит рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов.

7 июля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям снять все ограничения с российских атлетов.

«С этим документом мы пойдем в ИИХФ. Если там откажут, то обратимся в суд», — приводит ТАСС ответ представителя ФХР.

Ранее генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов рассказал, что российская сторона подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) после отказа дисциплинарного комитета ИИХФ в немедленном возвращении сборных России на международные соревнования. Позже дисциплинарный комитет отменил решение совета ИИХФ, принятое в начале года, о недопуске российских команд к турнирам.