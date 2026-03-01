Лучшие снайперы НХЛ на 1 марта: Макдэвид, Болди и Кофилд отстают от Маккиннона на 5 шайб

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

В активе 30-летнего канадца 40 голов в 57 матчах. Второе место с 35 шайбами делят Мэттью Болди («Миннесота»), Коул Кофилд («Монреаль») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

Лучшим из россиян остается Кирилл Капризов из «Миннесоты» — с 33 голами он делит 5-7 места с Морганом Гики («Бостон») и Джейсоном Робертсоном («Даллас»).

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 1 марта 2026 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 40 голов в 57 матчах

2. Мэттью Болди («Миннесота») — 35 голов в 56 матчах

3. Коул Кофилд («Монреаль») — 35 голов в 59 матчах

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 35 голов в 61 матче

5. Морган Гики («Бостон») — 33 гола в 58 матчах

6. Джейсон Робертсон («Даллас») — 33 гола в 59 матчах

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 33 гола в 60 матчах

8. Уайатт Джонсон («Даллас») — 32 гола в 59 матчах

9. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 32 гола в 60 матчах

10. Никита Кучеров («Тампа») — 31 гол в 54 матчах

11. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 31 гол в 58 матчах

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