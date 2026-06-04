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Роман Ротенберг: «Мы создали академию развития детско-юношеского хоккея. Хотели бы обмениваться опытом в этой сфере»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил о создании академии развития детско-юношеского хоккея.

— Мы создали академию развития детско-юношеского хоккея. Хотели бы обмениваться опытом в этой сфере, организовывать игры между детьми. В Мичигане есть аналог программы «Красная машина». И в будущем мы сможем организовывать матчи и взрослых сборных России и США, — сказал Ротенберг на сессии «Россия — США: диалог культур» в рамках ПМЭФ-26.

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Роман Ротенберг
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