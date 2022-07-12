Суперконтракт Ничушкина! Русский форвард получит от «Колорадо» почти полсотни миллионов долларов

Лучше варианта для россиянина не придумаешь — соглашение на восемь лет на сумму 49 миллионов (6,125 в среднем в год) долларов.

После чемпионства всегда очень сложно удержать всех игроков — повышения требует каждый. Но, несмотря на то, что до открытия рынка осталось всего два дня, почти не было сомнений, что «Колорадо» договорится с Валерием Ничушкиным и неограниченно свободным агентом он не станет.

Россиянин — не первая, не вторая и не третья звезда «Эвеланш», но его качества уникальны, и замену ему, особенно для плей-офф, было бы не найти. Прогресс Ничушкина до суперуниверсала, который играет больше 20 минут и забивает ключевые голы, добавил «Колорадо» тот последний элемент, которого не хватало для Кубка Стэнли в последние сезоны.

Немного деталей контракта: в первые три года будет действовать полный запрет на перемещение, потом Ничушкин сможет составить список из 12 команд, куда его будет нельзя обменять. Зарплата в 49 миллионов по сезонам распределяется так: 1-й — 6, 2-й — 7,5, 3-й — 8, 4-й — 7,3, 5-й и 6-й — 4,8, 7-й и 8-й — 2,8.

Агент Валерия Марк Гандлер в последние годы выбил отличные контракты Ивану Проворову (40,5 миллиона долларов на 6 лет) и Андрею Свечникову (62 на 8) и с Ничушкиным снова классно выполнил свою работу. 6,125 миллиона для Валерия — наверное, наибольшая зарплата, на которую можно было рассчитывать. На рынке кто-то бы предложил и больше из числа аутсайдеров с пустой платежкой, но в «Колорадо» 7 в год получает капитан Габриэль Ландеског — российский форвард после всего одного топ-сезона не мог претендовать на такие же деньги.

Однако идеальной вышла не только зарплата — Ничушкину выписали все восемь лет, максимальный срок! «Колорадо» рискует: даже если не этот год не был всего лишь локальным прорывом, Валерию будет 35 в последний сезон контракта. Вариант в районе шести лет для «Эвеланш» был бы более логичным, но стороне хоккеиста удалось получить все, что хотелось.

В краткосрочной перспективе для «Колорадо» все в порядке. Ничушкин в минувшем сезоне играл на все 7-8 миллионов — если он удержит этот уровень, то в ближайшие годы, пока чемпионское окно раскрыто для «Лавин» настежь, никак проблем для потолка зарплат россиянин создавать не будет.

За самого Ничушкина можно только порадоваться. Все постоянные пертурбации, травмы, неудачи, жуткие серии, которые преследовали его, начиная с дебюта во взрослом хоккее, остались позади — он преодолел их все. Кубок был командной наградой, а сейчас Валерий получил и личную, подписав главный контракт своей карьеры и обеспечив себя на всю жизнь.