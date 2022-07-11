Русский вратарь получил от чемпиона НХЛ 10 миллионов долларов. Этот контракт — главный шанс его карьеры

Обзор дня от Алексея Шевченко.

Контракт

Вратарь Александр Георгиев подписал трехлетнее соглашение с «Колорадо». Он заработает в Денвере больше 10 миллионов. В первый год ему заплатят 3,6, 3,7 — через сезон, а на рынок свободных агентов вратарь выйдет с окладом в 2,9. Условия очень неплохие. Повышение зарплаты есть, по прошлому соглашению с «Рейнджерс» у Александра было 2,4 миллиона.

Это тот самый контракт, который можно считать справедливым. Не самым дорогим — Георгиев сейчас на 26-м месте среди голкиперов по доходам, — но он наиграл на эти деньги. Главное — россиянин попадает в клуб, где нет обладателя «Везины», а защита не в пример более надежная, чем в его прошлой команде. Напомним, что Георгиева обменяли перед драфтом, а уже позже генеральный менеджер клуба Джо Сакик подтвердил, что рассчитывает на Александра как на первого номера, Павел Францоуз будет сменщиком.

Но в июне можно говорить все что угодно. Во-первых, забудут, а во-вторых, ни один тренер не будет ставить вратаря исключительно из-за суммы контракта. Такое бывало, но конкурент Георгиева получает только на миллион меньше, так что тут вопрос затрат не будет иметь значения. Напомним, что Георгиев за три сезона в «Рейнджерс» провел только 89 матчей, включая два в плей-офф. Сначала его конкурентом был Хенрик Лундквист, подвинуть которого было невозможно. Но через сезон, когда швед закончил, ярко заиграл Игорь Шестеркин. Александр проиграл борьбу другому российскому вратарю вчистую, никто не скажет, что Шестеркину кто-то помогал. Но поняв, что Игорь приехал всерьез и надолго, Александр занервничал и своими шансами не воспользовался. Возможно, в «Колорадо» все будет иначе.

Иван Проворов. Фото Global Look Press

Слух

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов может сменить команду. В клубе уже не отрицают, что ищут новый вариант для российского хоккеиста. И, конечно, варианты есть, хотя ничего конкретного. У Ивана контракт до конца 2025 года, с довольно большой зарплатой — 6,7 миллиона долларов. Вероятно, он действительно уйдет. Среди болельщиков и журналистов после новости о возможном трейде началась дискуссия. Нет ведь никаких сомнений в том, что Иван после заключения длительного и дорогого соглашения не прогрессировал.

Установив рекорд по результативности в первый сезон (43 очка, включая плей-офф), в следующем сезоне он выбил лишь 26 баллов. Затем были 47 очков в первый год действия нового контракта, но в последние два сезона хоккеист существенно сбавил. Кто-то считает, что не по своей вине. Оборона команды, да и сами «летчики» стали значительно слабее, не случайно команда не попадала в плей-офф последние два сезона. Проворов же по-прежнему практически не уходит со льда, в редких случаях кто-то из защитников проводит на льду больше времени, чем он, Иван постоянно на площадке в неравных составах.

Но трудно и не согласиться с теми, кто считает, что хоккеист стал ошибаться гораздо чаще. Он может принять неверное решение, занять неудачную позицию, это происходило постоянно, а когда у тебя оклад в 6,7 миллиона, то и спрос другой. Все эти факторы и привели к тому, что в клубе задумались об обмене. Правда, с такой зарплатой найти новую работу совсем не просто, но это вопрос технический. Есть ощущение, что Проворов начнет сезон совсем в другом клубе.

Евгений Малкин. Фото Global Look Press

Разборки

В воскресенье нападающий Евгений Малкин еще раз привлек внимание к себе. Он отписался от социальных страниц «Питтсбурга», а затем снова подписался. Ясности по новому контракту больше не стало. Известно, что последнее предложение «Пингвинов» звучало так: соглашение на два года с зарплатой в шесть миллионов долларов. Многие бы посчитали это достойным вариантом, особенно хоккеисты, которым 35 лет. Ведь и Малкин не всегда в строю — последнее время хоккеист слишком часто сидит на больничном.

Но у российского форварда свои мысли. Если по зарплате вопросов нет, то к сроку контракта существенные претензии. Малкин хочет играть еще минимум четыре года, завершить карьеру в клубе, рассчитывая, что три Кубка Стэнли сыграют за него в переговорах. «Питтсбург» молчит и не хочет подписывать контракт на таких условиях. Менеджеров понять можно. Они свою позицию неофициально доносят до прессы, а все выкладки не в пользу магнитогорца. Статистика «одно очко за матч» нивелирована тем, что с таким показателем в НХЛ более 40 хоккеистов. Зато пропустил Евгений гораздо больше игр, чем другие лидеры команд.

Обращают внимание, что хоккеист стал слишком медленным, а «Питтсбург» не добирается даже до финала конференции. Может быть, Малкин и согласился бы на предложенный вариант, но тут Крис Летанг получает шестилетний контракт, а они почти ровесники с Евгением. Сторона хоккеиста тоже кое-что предпринимает, помимо отписки в соцсетях. То жена Евгения намекает жене вратаря «Миннесоты», что Малкин может оказаться в их клубе. То приходит сообщение, что Малкина видели в месте, где проживают игроки «Лос-Анджелеса». У «Питтсбурга» осталась всего пара дней, чтобы первым подписать Евгения, но, вероятно, они рискнут и посмотрят на интерес других клубов к хоккеисту. Есть сомнения, что условия Малкина кто-то действительно потянет.