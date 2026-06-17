Каменский считает неправильным решение о неупоминании россиян из «Каролины» в тексте ИИХФ

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) не упомянула россиян в статье о победе «Каролины» в Кубке Стэнли-2026.

Ранее трое россиян Александр Никишин, Андрей Свечников и Петр Кочетков выиграли Кубок Стэнли в составе «Каролины». Хоккеисты из России не были упомянуты в материале ИИХФ.

«Это неправильно. В ИИХФ не понимают, что эти люди играли и тоже завоевали кубок. По-спортивному это неправильно. В лишний раз говорит о том, что там работают люди, которые смешивают спорт с политикой. Свечников давно является лидером этой команды. Он внес большой вклад в эту победу. Мы знаем, как ведет себя ИИХФ. Думаю, можно не обращать на это внимание. Самое главное — ребята завоевали Кубок Стэнли», — сказал Каменский «СЭ».

Российские хоккеисты отстранены от международных турниров с весны 2022 года. ИИХФ снова обсудит вопрос возможного возвращения российских команд на международные соревнования на конгрессе в сентябре.

(Давид Петросян)