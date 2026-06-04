Защитник «Монреаля» Хатсон: «Демидов отлично вписался в коллектив»

Защитник «Монреаля» Лейн Хатсон поделился мнением о своем одноклубнике Иване Демидове.

Россиянин присоединился к «Монреалю» в 2025 году и вступает в последний год действия контракта новичка. Ранее 20-летний нападающий заявил, что хочет остаться в команде.

«Демидов однозначно будет опасным форвардом. Это видно по его настрою и тому, как он отдается делу. Даже находиться рядом с ним приятно, потому что он мотивирует тебя показывать свой лучший хоккей. В плей-офф он играл отлично, хотя результативность была не такой высокой, как ему бы хотелось. Он отлично вписался в коллектив», — приводит Sportsnet слова Хатсона.

В сезоне-2025/26 Демидов набрал 62 (19+43) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 19 играх Кубка Стэнли он заработал 9 (3+6) очков.

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