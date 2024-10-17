«Впервые скажу такое: я горжусь собой». Малкин выбил 500 голов в НХЛ

Форвард «Питтсбурга» добрался до крутой отметки.

Евгений Малкин забил 500-й гол за карьеру в НХЛ в домашнем матче «Питтсбурга» с «Баффало» (6:5 ОТ). Ассистентом россиянина выступил Сидни Кросби.

Исторический момент случился в начале третьего периода на последних секундах розыгрыша большинства хозяев. Малкин сделал подбор у правого борта, отпасовал на Кросби за ворота и выкатился к ним между двумя соперниками, Сидни развернулся и выполнил эффектную передачу себе за спину с заведенной между коньками клюшкой. Евгений попробовал бросить в падении и стал заваливаться на спину, проскользил вдоль ворот и с очередной попытки пробил вратаря Укко-Пекку Луукконена.

Джино только успел встать на колени и вскинуть руки, как уже оказался в объятиях потянувшего его вверх Брайана Раста. На лед быстро выскочила вся команда. Публика устроила магнитогорцу овацию и стала скандировать его прозвище, а объявление автора гола на арене больше напоминало выступление ринг-анонсера.

Малкин впервые вывел «Питтсбург» вперед в качельной игре с «Баффало» — 4:3, хозяева льда дважды уступали «Сэйбрз» в две шайбы и были вынуждены спасаться от поражения в конце основного времени. Гонки в счете начались со стартовых минут, как и большие достижения главных звезд «Пингвинз». В первом периоде Кросби вышел на отметку в 1600 очков в регулярных чемпионатах, когда вместе с Малкиным в большинстве организовал шайбу Раста после быстрого розыгрыша со входом в зону и броском россиянина. Евгений к своему голу в этот вечер добавил ассистентский хет-трик, а Сидни при его участии забросил первую шайбу в сезоне и принес команде победу в овертайме.

500 голов, 800 передач, 1300 очков

Малкин вошел в этот сезон в двух голах от 500, в двух передачах от 800 и в четырех очках от 1300. Закрыть все эти отметки россиянин пытался весной в прошлом, противоречивом и самом слабом в плане средней результативности регулярном чемпионате. Так что гонка за личными достижениями перенеслась на осень. В начале тренировочного лагеря в середине сентября Евгений говорил вроде как серьезно и вроде как шутил: первая задача — забить два гола в двух матчах, общая цель — четыре очка за игру, но главное — регулярно отмечаться баллами за результативность и побеждать.

«Я не хочу оставаться здесь еще два года, чтобы просто играть в свой хоккей, забить 500 голов, а потом ничего не делать. Я хочу быть здесь, чтобы побеждать. Моя цель в этом сезоне — помочь команде попасть в плей-офф, это точно. Я не хочу остаться без плей-офф. Считаю, Сид думает так же, Тангер тоже», — сказал 38-летний россиянин о себе и двух других суперветеранах — Кросби и Крисе Летанге.

Малкин и «Питтсбург» начали разгоняться после стартового провала в домашнем матче с «Рейнджерс» (0:6). В трех выездных играх с «Детройтом» (6:3), «Торонто» (2:4) и «Монреалем» (6:3) россиянин набрал 7 (1+6) очков. 71-й номер «Пингвинз» с двумя передачами против «Ред Уингз» вышел на отметку в 800 за карьеру, с еще двумя против «Мэйпл Ливз» добрался до 1300 очков. В матче с «Канадиенс» Евгений добавил гол в пустые ворота к двум передачам, особенно крутой была вторая — в розыгрыше с Мэттом Грызликом и Летангом. Так магнитогорец оказался в шаге от 500 шайб перед возвращением в Питтсбург.

После выхода на отметку в 800 передач Малкин с улыбкой говорил, что ему нужно больше (и не только пасов). Он первый россиянин на этой отметке, 34-й хоккеист в истории лиги и всего третий действующий после Кросби и экс-звезды «Чикаго» Патрика Кейна из «Детройта». Достижение в 1300 очков не вышло праздничным из-за поражения. Притом что 1300 и больше очков за карьеру в НХЛ из всех россиян — только у него и Александра Овечкина (на тот момент — 1551), а из всех действующих — еще только у Кросби. Всего же в истории лиги до такого числа до него добирались 36 хоккеистов.

«Когда проигрываешь, все несколько иначе. Я не смотрю на свои очки прямо сейчас, хочу, чтобы команда побеждала. Сегодня мы отлично начали, а потом несколько упустили игру. Мы забили второй гол, имели шанс при «шесть на пять», боролись. Мы должны играть умнее, конечно же. Мы подарили гол Марнеру, контратаку. Это все серьезные ошибки. Но мы исправим проблему, думаю, станем лучше», — сказал Евгений.

Тренер «Пингвинз» Майк Салливан при том же вопросе о достижении Джино был ближе к теме: «Считаю, это говорит само за себя. Он один из величайших игроков всех времен. Он совершенно точно один из лучших хоккеистов этого поколения. Нам повезло, что у нас в команде два таких. Это определенно привилегия видеть игру этих парней. Я знаю, что болельщики «Питтсбурга» чувствуют так же».

«Он такой страстный парень. Он играет с огромной отдачей. Когда смотришь на эти достижения, вместе с другими его одноклубниками, о чем мы говорим все это время, его наследие впечатляет. Он продолжает играть на элитном уровне, и сейчас это показывает, стоит отдать должное ему и его усердной работе. Думаю, это исходит из его любви к хоккею и страсти к игре», — также заметил Салливан.

Кросби и Летанг оценили общий уровень и суперформу Малкина на старте 19-го совместного сезона. Трехкратные чемпионы НХЛ постараются сделать все, чтобы в третий раз подряд не пропустить плей-офф после серии из 16 участий в Кубке Стэнли. Личные достижения прилагаются к командным.

«Не знаю, есть ли у него дополнительная мотивация, просто думаю, что у него сейчас другой настрой. Кажется, он действует намного лучше в защите, он больше вовлечен в игру. За ним приятно наблюдать», — сказал Летанг.

«Он выбил 800 передач в один вечер, 1300 очков [в другой], следующая [отметка в 500 голов] — тоже очень серьезная. Думаю, он здорово начал сезон и определенно был очень хорош долгое время. Что ж, все эти цифры очень впечатляют», — сказал Кросби.

«Питтсбург» перед домашним матчем с «Баффало» выложил ролик с Малкиным, который держит в руках фигурку скользящего на животе экс-одноклубника Фила Кессела. «Если забью 500 голов в этом году, отпраздную как-то так», — сказал Евгений. И при этом — непременно с передачи Кросби. Такую надежду россиянин выразил еще два с половиной сезона назад при выходе Сидни на отметку в 500 голов после его паса в середине февраля 2022 года.

Малкин реализовал мечту и забил с передачи Кросби, а прокатиться по льду удалось не после, а до исторического гола. Евгений стал 48-м хоккеистом лиги с таким числом шайб и только четвертым из действующих после Овечкина (853), Кросби (593) и экс-легенды «Тампы» Стивена Стэмкоса из «Нэшвилла» (555). Из всех россиян отметку в 500 взяли только Малкин и Овечкин (853), третьим в списке по всем показателям пока остается Сергей Федоров — 483 гола, 696 передач и 1179 очков. Евгений идет третьим среди легенд «Питтсбурга» — после Марио Лемье (690+1033, 1723) и Кросби (593+1009, 1602). Второй номер драфта-2004 по числу матчей за «Пингвинз» уступает только своему капитану — 1150 и 1277 игр соответственно.

В октябре Малкин набрал не менее двух очков в четырех матчах подряд и повторил весеннюю серию Овечкина для 38-летних хоккеистов. У Евгения — 11 (2+9) очков и первое место в списке бомбардиров на данный момент. Он не лидировал среди самых результативных игроков лиги с апреля 2012 года. Тогда магнитогорец набрал 109 (50+59) очков в 75 матчах и во второй раз взял «Арт Росс Трофи», а за три года до этого установил личный рекорд — 113 (35+78) очков в 82 играх.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Что Малкин говорит о своих достижениях

Евгений согласился с североамериканскими журналистами, что мог пройти все знаковые отметки еще в прошлом регулярном чемпионате. Мысли о 500 голах и не только преследовали его летом и на старте этого сезона.

«Да-да, это долгий путь. Я очень хотел забить в прошлом году. Потом все лето, возможно, слишком много думал об этом. В последней паре игр снова было слишком много мыслей в голове. После предыдущего матча, в котором я забил, все начали говорить: «О, давай забей дома». Все — парни [в команде], мои друзья, родители — посылали мне сообщения. Знаете, это непросто. До 500 голов долгий путь. И я рад сделать это сегодня, наконец-то. Теперь буду более расслаблен, спокоен. Наверное, впервые хочу сказать о себе [такое]: я горжусь собой. Знаете, это отличное число для меня. Знаете, я стал первым парнем из маленького российского города Магнитогорска, кто сделал это, а также вторым из русских. Я усердно работал каждый день. Возможно, люди не осознают, как это иногда бывает непросто для меня. И это отличная история: Сид отпасовал на меня, это невероятно, обожаю такое. И снова: поздравления мне», — сказал Малкин.

Что лучше — гол или пас? Лучший российский ассистент в истории НХЛ нашел небанальный ответ.

«Всегда гол лучше, знаете ли. Но это игра, в некоторых матчах, когда ты пасуешь на пустые ворота — это потрясающее чувство. Если обыгрываешь пару защитников и выводишь на пустые ворота — это круто. Хоккей — великая игра. Ты можешь пасовать, забивать, хитовать. Ты можешь все. И это непростая игра. Мы с Сидом играем 19 лет, стараемся быть лучше каждый год. В некоторые дни мы не показываем все лучшее, но мы стараемся каждый вечер, в каждой игре», — сказал Евгений.

Джино по статистике уступает в «Питтсбурге» только Кросби и Лемье, из россиян по голам впереди только лучший снайпер всех времен Овечкин. Что это значит для него?

«Первое — это великие имена, знаете. Второе — это неплохо для меня. Снова: я стараюсь по полной. Когда играешь против Овечкина, стараешься быть лучше. И мы играем с Сидом в одной команде, но я стараюсь делать все как можно лучше, а он, вероятно, смотрит на меня. Я подталкиваю его, он подталкивает меня. Мы стараемся помогать друг другу. Сегодня была неидеальная игра, но мы старались, говорили в раздевалке, пытались подгонять всех. И это сработало, третий период сыграли намного лучше. И да, я наконец-то забил, теперь более расслаблен, спокоен, не стану много об этом думать и буду лучше спать, просто играть в хоккей», — сказал россиянин.

Праздновать гол Малкина выскочила вся команда. Как Евгений отреагировал на это?

«Все было быстро. Я только начал праздновать, как Расти тут же меня обнял. Я видел, что парни выскочили на лед. Возможно, я догадывался об этом, потому что это как традиция. Видел, так было, когда Овечкин забивал и когда Сид забивал. Вероятно, думал о таком. Но игра не была идеальной, знаете, и я не хотел проигрывать сегодня. Хуже не бывает, когда ты забиваешь и празднуешь, болельщики тоже празднуют, а потом мы проигрываем. Сумасшедшая игра, я рад, что мы победили, набрали два очка после гола в овертайме. Мы заслужили это», — сказал центрфорвард.

Арена скандировала имя Джино до 500-го гола перед началом розыгрыша большинства. Что это значит для россиянина?

«Да, но вы видели, что большинство не было отличным, знаете. В этом была проблема всю игру — мы не чувствовали шайбу. Я рад, что болельщики очень поддерживают меня. Чувствую это. Всегда в удовольствие играть здесь, в нашем городе, где много хороших друзей. Я восхищен. Я хотел забить сегодня, чувствую себя отлично. После игры в Монреале была уверенность, появилось чувство, что мои одноклубники, партнеры по звену смотрят на меня, когда мы играем в атаке, в большинстве, хотят чаще отдавать мне шайбу. И меня не волнует, если бы не забил сегодня, потому что хотел выиграть. Но сегодня все для меня сложилось идеально: я забил, мы выиграли, вот и все», — сказал нападающий.

Малкин и Кросби — одноклубники, которые подгоняют друг друга, но при этом стали друзьями. Такое возможно?

«На сто процентов. Мы хорошие друзья, это точно. Обменивались сообщениями все лето, простые вопросы вроде таких, как проходит лето и где ты находишься. И — да, на тренировках мы играем друг против друга «пять на пять» в зоне, встаем друг против друга на вбрасываниях. Мы всегда подгоняем друг друга. И снова — чего мы добились здесь, вероятно, мы выиграли все. И это [следствие] — как мы работаем каждый день, как мы подталкиваем друг друга», — сказал магнитогорец.

1600 очков Кросби и 500 голов Малкина с передачи Сидни в одной игре. Как вам такое, Евгений Малкин?

«Это вроде как отличная история. Не знаю, как это сработало, но только я ассистировал на его 500-й гол, а теперь только он ассистировал мне. Это сумасшествие. Порой не скажешь, как так получилось. Но это прекрасная история для меня и него. Вероятно, мы заслужили это. И вот разделили этот вечер вместе. Я рад, что он выбил 1600. Сколько там теперь у него очков стало — 1601? И снова — он заслужил каждое очко. Он лидер, капитан, отрабатывает каждую тренировку. Он не забивал несколько матчей и заслужил этот гол в овертайме, каждое набранное очко», — сказал Джино.

Евгений Малкин (№71) с Сидни Кросби (№87), Брайанам Растом (№17) и Маркусом Петтерссоном после гола в матче «Питтсбург» — «Баффало». Фото Imagn Images, USA Today Sports

Что Кросби говорит о Малкине

Капитан «Питтсбурга» стал всего лишь десятым игроком в истории НХЛ с 1600 очками (впереди Джо Сакик — 1641, и он также ориентир для Овечкина с 1553 очками на пути в десятку лучших бомбардиров). Но после матча Сидни больше говорил не о себе, а о Малкине.

«Просто очень рад за Джино, он выбил 500, а мы забрали победу. Игра была той еще, в начале сезона мы все еще ищем [свой хоккей]. Но для него — выбить это так, как получилось, выиграть — это здорово. Да, я хотел [ему ассистировать], в паре матчей искал возможность, но это не срабатывало. Мы не играем в одном звене, так что нужно было большинство или что-то такое. Но знаете, я надеялся, что получу возможность и постараюсь найти его — и вот, это сработало. Он здорово ассистировал мне на 500-й гол. И я надеялся, что смогу ответить взаимностью. Ему пришлось поработать немного больше, чем мне. Просто прекрасный гол, а также важный гол для нас в этой игре. К сожалению, не удержали лидерство в счете, но это был важный момент для нас», — сказал с улыбкой Кросби.

500 голов Малкина и 1600 очков Кросби в одной игре. Как вам такое, Сидни Кросби?

«Это весело. Мы разделили много достижений, много воспоминаний. Сделать такое в одной игре и победить, а его гол, как сказал, был просто нечто, знаете, такое определенно запомнится. Я видел из первого ряда, как он это сделал. Просто рад за него. Знаю, как тяжело добиться такого числа и как долго, как старательно он шел к этому. Это отличное достижение», — сказал Сидни.

Кросби и Малкин — две суперзвезды. Как эти игроки столько лет уживаются в одной команде?

«Знаете, я помню, как хотел видеть его в команде, следя за игрой Джино. Он пришел в мой второй сезон, я терпеливо ждал и надеялся, что это случится раньше, а не позже. Имел возможность увидеть его до этого и понять, насколько он был хорош. Очевидно, вы никогда не знаете [заранее], но он показался особенным с самого начала. Я не предполагал, но надеялся, что все получится. Так и вышло. Я очень признателен за все это. Знаете, такие моменты, как сегодня, другие вещи, которые мы разделили, хорошее или плохое — это нечто, невероятно быть частью всего этого, быть в команде и играть с ним столько времени», — сказал канадец.

Кросби и Малкин выиграли три Кубка Стэнли, взяли много личных наград и переписали немало достижений. Что главное?

«Мы просто сильно заботимся о команде, хотим побеждать. Мы многого ждем друг от друга, но и считаю, что сильно уважаем друг друга тоже. Знаете, вы можете не быть похожими людьми, но уважать друг друга. Мы через многое прошли вместе. Главное — посмотрите на ребят и людей, которые были в организации все эти годы, что мы здесь. Это очень помогает тоже. Все игроки, менеджеры, владельцы — все, кто был частью этой организации. Нам очень повезло быть здесь и разделить такие моменты, это нечто», — сказал капитан «Питтсбурга».