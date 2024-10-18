Малкин опубликовал пост, посвященный своему 500-му голу в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин на своей странице в социальной сети опубликовал видео своего 500 гола в НХЛ.

38-летний россиянин коротко прокомментировал юбилейный гол, подписав видео: «500».

17 октября «Питтсбург» в овертайме обыграл «Баффало» (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Малкин забил и сделал три результативные передачи.