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Сергачев: «У меня не возникает вопроса, ехать ли летом в Россию. Это дом»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Артем Бухаев
Корреспондент

Защитник «Юты» Михаил Сергачев в разговоре с «СЭ» объяснил, почему игроки НХЛ регулярно приезжают на отдых в Россию.

«Это дом. Это страна, в которой я вырос. У меня не возникает вопросов, ехать ли летом в Россию. Мой сын хочет видеть бабушек, дедушек, как и я. Каждый год ездим в деревню», — сказал Сергачев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026.

27-летний защитник в сезоне-2025/26 в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 58 (10+48) очков, в плей-офф у него 5 (0+5) очков в 6 играх.

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Михаил Сергачев
НХЛ
ХК Юта Маммот
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Центральный дивизион И В П О
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5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
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