Сергачев: «У меня не возникает вопроса, ехать ли летом в Россию. Это дом»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев в разговоре с «СЭ» объяснил, почему игроки НХЛ регулярно приезжают на отдых в Россию.

«Это дом. Это страна, в которой я вырос. У меня не возникает вопросов, ехать ли летом в Россию. Мой сын хочет видеть бабушек, дедушек, как и я. Каждый год ездим в деревню», — сказал Сергачев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026.

27-летний защитник в сезоне-2025/26 в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 58 (10+48) очков, в плей-офф у него 5 (0+5) очков в 6 играх.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max