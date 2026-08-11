Прайс считает «Монреаль» претендентом на победу в Кубке Стэнли

Бывший голкипер «Монреаля» Кэри Прайс оценил шансы команды на победу в Кубке Стэнли.

«Создается впечатление, что они претенденты на чемпионство. Но для того, чтобы это состоялось, должно сложиться очень многое», — приводит слова вратаря официальный сайт НХЛ.

Прайс не выходил на лед с 2022 года из-за травмы колена. Канадец провел 712 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за «Канадиенс» и одержал 361 победу, что является клубным рекордом.

В 2026 году Прайс был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.