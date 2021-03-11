Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Статьи   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин и Малкин — снова в одном звене разочарований. Это уже слишком?

Артем Агапов
Артем Агапов
Ответственный редактор отдела интернет
Сегодня, 17:15
Александр Овечкин и Евгений Малкин. Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Евгений Малкин. Фото USA Today Sports Сборная разочарований первой половины сезона НХЛ по версии The Athletic.
Александр Овечкин и Евгений Малкин.
Теги:
В первой половине сезона от российских звезд «Вашингтона» и «Питтсбурга» ждали большего. Но все ли так плохо?
Александр Овечкин (№8) и&nbsp;Евгений Малкин в&nbsp;матче &laquo;Вашингтона&raquo; и &laquo;Питтсбурга&raquo; 14&nbsp;января 2009 года.«В следующий раз его не прощу». Овечкин и Малкин: история войны и примирения двух русских суперзвезд

Тройка

Нестандартный регулярный чемпионат после старта в середине января на этой неделе доберется до середины. У капитана «Вашингтона» Александра Овечкина — 8 голов, 10 передач и показатель «минус 10» в 21 матче. У ассистента капитана «Питтсбурга» Евгения Малкина — 6+13 и «-5» в 25 играх. Не только статистика, но и впечатление от хоккея двух русских звезд НХЛ оставляют вопросы.

The Athletic включил Овечкина и Малкина в сборную разочарований первой половины сезона. Авторитетное издание определило четыре тройки форвардов, три пары защитников, трех вратарей и обрисовало ближайших круг резервистов. Автор Шон Макиндоу подчеркнул: это не команда худших или наименее продуктивных хоккеистов лиги, никто не собирался включать в нее одних ноунеймов, способных разве что победить «Баффало». При выборе этой сборной учитывались ожидания от звезд с учетом репутации, зарплаты, игры в предыдущие сезоны. Те самые высокие ожидания, которые они не оправдывают, хотя, не исключено, исправят впечатление весной.

Один из трех вратарей сборной разочарований — Сергей Бобровский из «Флориды», в четвертом звене — Никита Гусев из «Нью-Джерси», в списке такси — Евгений Дадонов из «Оттавы». Во второй тройке — Малкин, Овечкин и ветеран «Миннесоты» Зак Паризе.

Сборная разочарований первой половины сезона НХЛ по версии The Athletic.
Сборная разочарований первой половины сезона НХЛ по версии The Athletic.
10&nbsp;марта. &laquo;Питтсбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo;&nbsp;&mdash; 4:2.Малкин набирает форму: его звено разрывает соперников!

Малкин

Мотивировочная часть The Athletic: Джино только дважды набрал более одного очка за матч, даже не рассматривается на роль в ведущем звене. Медленный старт в регулярке заставляет задаваться вопросом, не прошли ли дни 34-летнего центрфорварда «Питтсбурга» как элитного хоккеиста. Пока это точно не известно, пусть цифры и увиденное в игре не впечатляют, а Малкин выглядел замедленным и неубедительным во многих матчах. Впрочем, в последнее время он смотрится лучше, так что все же провал мог быть временным.

От Евгения явно ждут большей магии. Таких эпизодов, как вираж за воротами от первой звезды матча перед отпадным голом «Филадельфии». И таких игр, как недавняя с «Рейнджерс», с которыми разобралось звено Малкина и Капанена. У россиянина в марте результативная серия из пяти встреч. Возможно, он все же нашел ответ на вопрос, как прибавить в сезоне, подготовка к которому прошла совсем не так из-за ковид-ограничений.

«Мне нравится их «химия» с Капаненом. Джино хорош в прорыве и отлично видит площадку, поэтому, когда он оттягивает на себя внимание защитников, Каспери может легко использовать свою скорость и получать от Малкина пасы на ход. Их взаимодействие нас, безусловно, обнадеживает», — сказал главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин празднует победу с&nbsp;партнерами.У Овечкина — новое достижение! Он обогнал Айзермана, теперь впереди только Гретцки

Овечкин

Мотивировочная часть The Athletic: да-да, этот выбор не самый очевидный, потому что Ови неплох по статистике — с 18 очками после 20 матчей он был лучшим бомбардиром команды. Но если вести речь о разочаровании на основе ожиданий, то 35-летнему капитану «Вашингтона» не хватает голов. У рекордсмена по числу призов «Морис Ришар Трофи» всего 8 шайб в году, что отправило его на 58-е место списка снайперов лиги в компанию к Фрэнку Ватрано и Эндрю Манджапане. Вдобавок потеря времени из-за истории с нарушением ковид-протокола. Все вместе привело к включению Овечкина в сборную разочарований, хотя автор издания Шон Макиндоу прогнозирует: российский снайпер почти гарантированно сделает хет-трик или дубль уже на этой неделе.

От Александра ждут прорыва не только по числу бросков и хитов, как в матче с «Бостоном» в начале марта, когда россиянин стал первой звездой без голов и избежал дисквалификации за удар клюшкой в пах прицепившегося к нему Трента Фредерика. Разбираться с соперниками звезд «Кэпиталз» должен кто-то вроде Тома Уилсона. Правда, не так, как в новой встрече с «Брюинз», когда партнер Ови нарвался на семиматчевую дисквалификацию за грязный прием, а сам капитан ушел в «минус 4».

Овечкин снова отложил переговоры о новом контракте и оставил их в статусе «пока все то же — ничего». Но все равно никто не сомневается: звезда «Столичных» получит нужные ему срок и сумму. Дело за голами. Сейчас Александр идет в графике самого слабого сезона-2016/17 и сильно замедлился в исторической гонке снайперов НХЛ. Фил Эспозито с 717 голами на шестой строчке заждался россиянина — у него после игры с «Филадельфией» стало 714.

«Я уже давно понимал, что Ови меня обойдет, это было ясно. Когда я закончил карьеру, то был вторым в списке. Совсем скоро стану седьмым. Пока я даже не вижу, кто может забрасывать столь же много, как это делает Овечкин. У него просто невероятный по силе и точности бросок. Сможет ли русский обогнать Гретцки? У Уэйна сумасшедшие цифры, только Ови способен его обойти», — говорит легендарный канадец про ориентир от Великого в 894 гола.

В марте Овечкин продвинулся в рейтинге по гостевым голам. Александр с 363 шайбами на выезде обошел Стива Айзермана, впереди более достижимый результат Уэйна Гретцки — 402. Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт в начале весны предложил всем не переживать за Ови и напомнил: из-за вынужденных пауз снайпер пропустил почти четверть сезона, после чего за одну-две игры свою волну не поймаешь. Как только Алекс вернет свою суперспособность, уверен специалист, он снова «будет забрасывать шайбы пачками». Видимо, речь не только про голы, но и про умение делать трюки как в топовом ролике про русского шпиона в офисе ESPN.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 20072
Все опросы
На какое место по голам в НХЛ выйдет Овечкин в этом сезоне (на старте — 706 шайб)?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Агапов все материалы автора
vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир