В первой половине сезона от российских звезд «Вашингтона» и «Питтсбурга» ждали большего. Но все ли так плохо?

Тройка

Нестандартный регулярный чемпионат после старта в середине января на этой неделе доберется до середины. У капитана «Вашингтона» Александра Овечкина — 8 голов, 10 передач и показатель «минус 10» в 21 матче. У ассистента капитана «Питтсбурга» Евгения Малкина — 6+13 и «-5» в 25 играх. Не только статистика, но и впечатление от хоккея двух русских звезд НХЛ оставляют вопросы.

The Athletic включил Овечкина и Малкина в сборную разочарований первой половины сезона. Авторитетное издание определило четыре тройки форвардов, три пары защитников, трех вратарей и обрисовало ближайших круг резервистов. Автор Шон Макиндоу подчеркнул: это не команда худших или наименее продуктивных хоккеистов лиги, никто не собирался включать в нее одних ноунеймов, способных разве что победить «Баффало». При выборе этой сборной учитывались ожидания от звезд с учетом репутации, зарплаты, игры в предыдущие сезоны. Те самые высокие ожидания, которые они не оправдывают, хотя, не исключено, исправят впечатление весной.

Один из трех вратарей сборной разочарований — Сергей Бобровский из «Флориды», в четвертом звене — Никита Гусев из «Нью-Джерси», в списке такси — Евгений Дадонов из «Оттавы». Во второй тройке — Малкин, Овечкин и ветеран «Миннесоты» Зак Паризе.

Сборная разочарований первой половины сезона НХЛ по версии The Athletic.

Малкин

Мотивировочная часть The Athletic: Джино только дважды набрал более одного очка за матч, даже не рассматривается на роль в ведущем звене. Медленный старт в регулярке заставляет задаваться вопросом, не прошли ли дни 34-летнего центрфорварда «Питтсбурга» как элитного хоккеиста. Пока это точно не известно, пусть цифры и увиденное в игре не впечатляют, а Малкин выглядел замедленным и неубедительным во многих матчах. Впрочем, в последнее время он смотрится лучше, так что все же провал мог быть временным.

It doesn't get silkier than this. pic.twitter.com/TPCyoINYLu — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 6, 2021

От Евгения явно ждут большей магии. Таких эпизодов, как вираж за воротами от первой звезды матча перед отпадным голом «Филадельфии». И таких игр, как недавняя с «Рейнджерс», с которыми разобралось звено Малкина и Капанена. У россиянина в марте результативная серия из пяти встреч. Возможно, он все же нашел ответ на вопрос, как прибавить в сезоне, подготовка к которому прошла совсем не так из-за ковид-ограничений.

Evgeni Malkin now has points in six-straight home games (2G-7A).



Oh, and Kasperi Kapanen had three points tonight (1G-2A).



Not bad! pic.twitter.com/HmTuDzo9f4 — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 8, 2021

«Мне нравится их «химия» с Капаненом. Джино хорош в прорыве и отлично видит площадку, поэтому, когда он оттягивает на себя внимание защитников, Каспери может легко использовать свою скорость и получать от Малкина пасы на ход. Их взаимодействие нас, безусловно, обнадеживает», — сказал главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Овечкин

Мотивировочная часть The Athletic: да-да, этот выбор не самый очевидный, потому что Ови неплох по статистике — с 18 очками после 20 матчей он был лучшим бомбардиром команды. Но если вести речь о разочаровании на основе ожиданий, то 35-летнему капитану «Вашингтона» не хватает голов. У рекордсмена по числу призов «Морис Ришар Трофи» всего 8 шайб в году, что отправило его на 58-е место списка снайперов лиги в компанию к Фрэнку Ватрано и Эндрю Манджапане. Вдобавок потеря времени из-за истории с нарушением ковид-протокола. Все вместе привело к включению Овечкина в сборную разочарований, хотя автор издания Шон Макиндоу прогнозирует: российский снайпер почти гарантированно сделает хет-трик или дубль уже на этой неделе.

От Александра ждут прорыва не только по числу бросков и хитов, как в матче с «Бостоном» в начале марта, когда россиянин стал первой звездой без голов и избежал дисквалификации за удар клюшкой в пах прицепившегося к нему Трента Фредерика. Разбираться с соперниками звезд «Кэпиталз» должен кто-то вроде Тома Уилсона. Правда, не так, как в новой встрече с «Брюинз», когда партнер Ови нарвался на семиматчевую дисквалификацию за грязный прием, а сам капитан ушел в «минус 4».

Waking up with a W >>> pic.twitter.com/6QxvRuiNUM — Washington Capitals (@Capitals) March 10, 2021

Овечкин снова отложил переговоры о новом контракте и оставил их в статусе «пока все то же — ничего». Но все равно никто не сомневается: звезда «Столичных» получит нужные ему срок и сумму. Дело за голами. Сейчас Александр идет в графике самого слабого сезона-2016/17 и сильно замедлился в исторической гонке снайперов НХЛ. Фил Эспозито с 717 голами на шестой строчке заждался россиянина — у него после игры с «Филадельфией» стало 714.

.@ovi8 scoring to the sweet sound of boos ? pic.twitter.com/D6l3nQuUm6 — Washington Capitals (@Capitals) March 8, 2021

«Я уже давно понимал, что Ови меня обойдет, это было ясно. Когда я закончил карьеру, то был вторым в списке. Совсем скоро стану седьмым. Пока я даже не вижу, кто может забрасывать столь же много, как это делает Овечкин. У него просто невероятный по силе и точности бросок. Сможет ли русский обогнать Гретцки? У Уэйна сумасшедшие цифры, только Ови способен его обойти», — говорит легендарный канадец про ориентир от Великого в 894 гола.

В марте Овечкин продвинулся в рейтинге по гостевым голам. Александр с 363 шайбами на выезде обошел Стива Айзермана, впереди более достижимый результат Уэйна Гретцки — 402. Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт в начале весны предложил всем не переживать за Ови и напомнил: из-за вынужденных пауз снайпер пропустил почти четверть сезона, после чего за одну-две игры свою волну не поймаешь. Как только Алекс вернет свою суперспособность, уверен специалист, он снова «будет забрасывать шайбы пачками». Видимо, речь не только про голы, но и про умение делать трюки как в топовом ролике про русского шпиона в офисе ESPN.