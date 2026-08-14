Тарасенко вошел в топ-5 самых выгодных свободных агентов НХЛ
Издание Daily Faceoff составило список самых выгодных свободных агентов Национальной хоккейной лиги на данный момент.
Первое место в топ-5 занял 28-летний американский защитник Ник Бланкенбург. В сезоне-2025/26 он играл за «Колорадо», в 12 матчах регулярного чемпионата игрок обороны набрал 3 (2+1) очка, в 5 матчах плей-офф — 1 (1+0) и «Нэшвилл» (49 матчей, 21 (6+15) очко).
Вторым идет экс-игрок «Миннесоты», 34-летний российский форвард Владимир Тарасенко. В сезоне-2025/26 в 75 матчах регулярного чемпионата он набрал 47 (23+24) очков, в плей-офф — 5 (2+3) очков в 11 играх.
Третье место занимает 28-летний финский форвард Патрик Лайне, последней командой которого был «Монреаль». В 5 матчах регулярного чемпионата НХЛ-2025/26 у него 1 (0+1) очко.
Также в топ-5 вошли 30-летний канадский нападающий Майкл Бантинг и 37-летний американский форвард Джеймс ван Римсдайк.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -