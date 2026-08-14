Тарасенко вошел в топ-5 самых выгодных свободных агентов НХЛ

Издание Daily Faceoff составило список самых выгодных свободных агентов Национальной хоккейной лиги на данный момент.

Первое место в топ-5 занял 28-летний американский защитник Ник Бланкенбург. В сезоне-2025/26 он играл за «Колорадо», в 12 матчах регулярного чемпионата игрок обороны набрал 3 (2+1) очка, в 5 матчах плей-офф — 1 (1+0) и «Нэшвилл» (49 матчей, 21 (6+15) очко).

Вторым идет экс-игрок «Миннесоты», 34-летний российский форвард Владимир Тарасенко. В сезоне-2025/26 в 75 матчах регулярного чемпионата он набрал 47 (23+24) очков, в плей-офф — 5 (2+3) очков в 11 играх.

Третье место занимает 28-летний финский форвард Патрик Лайне, последней командой которого был «Монреаль». В 5 матчах регулярного чемпионата НХЛ-2025/26 у него 1 (0+1) очко.

Также в топ-5 вошли 30-летний канадский нападающий Майкл Бантинг и 37-летний американский форвард Джеймс ван Римсдайк.