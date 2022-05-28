Пойнт может вернуться в состав «Тампы» в финале Восточной конференции

Форвард «Тампы» Брэйден Пойнт может принять участие в финальной серии Восточной конференции.

«Мне трудно сказать о его возвращении прямо сейчас, — приводит слова главного тренера «Лайтнинг» Джон Купер. - Готов ли Пойнт лучше к игре в третьем раунде, чем во втором? Без вопросов. Он прогрессирует. Мы просто должны за этим наблюдать».

Пойнт получил травму 15 мая в седьмом матче первого раунда плей-офф против «Торонто». С тех пор 26-летний канадец не играл. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Пойнта 4 (2+2) очка в 7 матчах.