Кемпер: «У «Эдмонтона» есть несколько отличных игроков, много талантов»

Вратарь «Колорадо» Дарси Кемпер прокомментировал победу в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (3:2), а также поделился ожиданиями от финала Западной конференции.

«Нам нужно насладиться этим сегодня вечером, но мы должны будем вернуться к работе. У «Эдмонтона» есть несколько отличных игроков, много талантов. Нам нужно подумать, что мы должны делать», — приводит слова Кемпера пресс-служба клуба.

«Колорадо» победил «Сент-Луис» со счетом 4-2 в серии. В финале Западной конференции «Эвеланш» встретятся с «Эдмонтоном». Первый матч серии пройдет 1 июня и начнется в 3:00 мск.